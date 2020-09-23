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23 сентября 2020, среда, 13:01 566
Общество 2020-09-23T13:01:01+03:00
Українські Новини
Депутатов призывают отклонить законопроект о столице как антиконституционный

Депутатов призывают отклонить законопроект о столице как антиконституционный

Сергей Паламаренко
Киев, Совет Европы, Законопроект, Ассоциация городов Украины, Верховная Рада Украины
Ассоциация городов Украины. Фото: АГУ
Ассоциация городов Украины. Фото: АГУ

В повестке дня Верховной Рады Украины на 29 сентября - 2 октября 2020 запланировано рассмотрение проекту Закона Украины "О городе Киеве - столице Украины" №2143-3 от 24.09.2019 во втором чтении, сообщает портал auc.org.ua. Ассоциация городов Украины подчеркивает необходимость отклонения этого законопроекту, поскольку:

- законопроект, который существенно изменяет правовой статус органов местного самоуправления, выносится на рассмотрение менее чем за месяц до очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы. Это противоречит общеевропейской практике. Особенно критическим является введение в статье 24 дополнительных ограничений для депутатов Киевского городского совета уже после выдвижения кандидатов политическими силами;

 - законопроект не соответствует ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 133, ч. 2 ст. 140 Конституции Украины, поскольку вводит для органов местного самоуправления города Киева правила, которые существенно отличаются от общих правил, действующих для других органов местного самоуправления. Конституция предусматривает для города Киева четкий перечень случаев, когда его правовой статус может отличаться от других городов. Это вопрос административно-территориального устройства, особенностей столицы, а также особенностей осуществления исполнительной власти и местного самоуправления, вытекающих из предыдущих двух обстоятельств. Законопроект значительно выходит за эти пределы. Это создает опасный прецедент введения существенных различий для отдельной административно-территориальной единицы вопреки унитарному статусу Украины, а также создает многочисленные коллизии в законодательстве.

 - законопроект не учел отечественную и зарубежную критику. По сути было отклонено предложение посредничества Совета Европы в проведении консультаций между всеми заинтересованными сторонами.

Ассоциация городов Украины обратилась к Председателю Парламента, председателям депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать проект Закона Украины "О городе Киеве - столице Украины" №2143-3 от 24.09.2019.

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