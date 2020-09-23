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23 сентября 2020, среда, 11:49 1570
Общество 2020-09-23T11:49:01+03:00
Українські Новини
Под Киевсоветом состоялся очередной "фейковый" митинг против застройщиков, - активистка

Под Киевсоветом состоялся очередной "фейковый" митинг против застройщиков, - активистка

Павел Твердохлиб
КГГА, Киевсовет, Акция, Мякота, Интергал-буд
Акция под Киевсоветом. Фото: gazeta.ua
Акция под Киевсоветом. Фото: gazeta.ua

Акция возле Киевсовета под названием "Полюби чиновника до безпамятства", которую во вторник провело сообщество "Киев достали строительным беспределом", была одновременно и смешной, и откровенно заказной. Об этом на странице в Facebook ОО "Ассоциация инвесторов нового жилья" рассказала пресс-секретарь общественной организации "Ассоциация инвесторов нового жилья" Светлана Мякота, информирует портал gazeta.ua.

Как иронизирует активистка, на предложение "заняться любовью" в КГГА не отреагировали - возможно, из-за состава участников пикета:

"На акцию "многочисленное сообщество" выставило до двух десятков человек, большинство из которых были пожилые женщины, школьники и мужчины похмельного вида. В один ряд с последними можно поставить и саму "активистку", которая из-за откровенной апатичность "подчиненных" все время кричала в микрофон, путала названия строительных комплексов и несколько раз едва не перешла на "феню".

Как отмечает активистка, откровенная ангажированность пикетчиков была очевидной. Ведь на плакатах и ​​в надписях на палатках, которые они оставили возле КГГА, упоминалось название только одной-единственной компании-застройщика.

"Если вы действительно боретесь против строительного беспредела в Киеве, почему эта борьба продолжается только против одной компании. Почему именно против "Интергал-Буда", который строит объекты и сдает квартиры - ведь есть ряд застройщиков, у которых дела крайне плохи, которые вообще забыли и бросили частично возведенные комплексы. Думаю, ответ очевиден. Это - очередная проплаченная акция, направленная на то, чтобы подорвать репутацию одного из крупнейших застройщиков страны и еще сильнее расшатать ситуацию на этом рынке", - спрашивает и сразу же отвечает активистка.

Светлана Мякота уверена, что эта акция - очередной факт проявления нечистоплотной конкурентной войны между крупными застройщиками, которая продолжается в настоящее время, и от которой, прежде всего, страдают рядовые украинцы.

"Простым инвесторам сейчас крайне необходимо, чтобы ситуация на рынке строительства успокоилась. После того, что случилось с "Аркадой" и " Укрбудом", люди крайне аккуратно вкладывают деньги в квадратные метры. А подобные многочисленные громкие акции - пусть и голословные - еще сильнее их отпугивают. Чем меньше инвесторов, тем меньше шансов, что строительство завершится в заявленный срок. И еще больше шансов, что могут возникнуть проблемы даже у надежного застройщика. Или кто-то действительно заинтересован, чтобы у нас появились новые "Аркады" и "Укрбуды"? Похоже, что это действительно так".

Чтобы решить проблему, Светлана Мякота советует наконец внимательнее посмотреть за спины вышеупомянутых "активистов" и их коллег по этому сомнительному способу заработка:

"По каждому из этих псевдоактивистов, псевдоэкспетртов и продажных депутатов стоят конкретные люди, которые дергают их как кукол за веревки. Время узнать, кто эти кукловоды и поименно назвать их фамилии! Иначе организованный ими искусственный беспорядок в строительстве превратится в настоящий хаос, от которого пострадают абсолютно все. В том числе - и действительно добросовестные застройщики, и их многочисленные инвесторы", - резюмирует Светлана Мякота.

В последнее время крупнейший застройщик Украины компания "Интергал-Буд" подвергается регулярным атакам со стороны как отдельных лиц, так и организаций, называющих себя общественными. Среди них, в частности, депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко, экс-заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба и представители ОО "Твердыня" и "Стопсвавиллю". В компании уверены в исключительно заказном характере этих нападок, которые инициированы и проплаченные конкурентами.

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