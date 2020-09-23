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23 сентября 2020, среда, 10:59 692
Верховная Рада и партии 2020-09-23T10:59:01+03:00
Українські Новини
Вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы а не "активисты", - глава Ком

Вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы а не "активисты", - глава Комитета ВР по правам человека

Ирина Дорофейчук
АТО, Религия, УПЦ, Лубинец, Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: ВРУ
Верховная Рада Украины. Фото: ВРУ

Функция "карательного аппарата" в правовом государстве должна лежать исключительно на правоохранительной системе, а безнаказанные избиения на фоне религиозной, национальной, расовой или другой дискриминации могут привести к анархии в стране. Такое мнение выразил глава Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, информирует портал capital.ua.

В частности, он прокомментировал инцидент, произошедший в начале сентября в Киеве, где группа нетрезвых молодчиков избила священника Украинской Православной Церкви. По информации очевидцев, среди нападавших на клирика УПЦ был атошник, который свою агрессию к священнослужителю пояснили тем, что тот является представителем Церкви государства-агрессора. Пострадавший заявление в полицию писать отказался со словами "Бог им судья!", хотя и получил серьезные телесные повреждения.

"Как только у нас кто-то берет на себя функцию принимать решения о том, что виноват тот или другой, то это автоматически ведет к краху правоохранительной системы, - заявил Лубинец. - В итоге мы придем просто к суду Линча и вообще к анархии. Поэтому при всем уважении ко всем, я лично осуждаю вообще такое поведение, и считаю, что любой человек не может быть наказан другим человеком. Для этого у нас есть государственная система".

Он также подчеркнул, что в правовом цивилизованном государстве подобные инциденты "невозможны в принципе".

"Это ложный путь, и, если даже кто-то считает, что это поможет Украине, то это наоборот приведет к тому, что общество будет разделяться. Этого точно не нужно допускать. И точно применение силы, так называемый "карательный аппарат", должен быть только в руках государственных органов - и все. Государство должно принимать в этом непосредственное участие", - сказал глава Комитета ВР по правам человека.

При этом он отметил, что вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы.

"Если мы живем в правовом государстве, то у нас есть специальная правоохранительная система для того, чтобы принимать решения по данным вопросам. Если кто-то, молодой или старый, кто был или не был в АТО, считает, что другие люди, которые также были или не были в АТО, в чем-то там виноваты, то он обращается в правоохранительные органы и пишет соответствующее заявление, а правоохранительные органы этим вопросом занимаются", - отметил Лубинец.

Однако, даже, если потерпевший не обратился с заявлением в полицию, правоохранители могут зарегистрировать уголовное производство по факту преступления, пояснил он.

"Даже публикация в СМИ может послужить основанием для того, чтобы Национальная полиция открыла уголовное производство. В ходе расследования, безусловно, будет иметь значение, считает ли потерпевший себя потерпевшим, или не считает. Возможно, именно потому, что человек занимает церковный сан, он и понимает, что наибольшую кару эти люди понесут от Господа. Но, в любом случае, если правоохранительные органы захотят открыть уголовное производство, у них есть для этого все основания", - сказал глава Комитета по правам человека.

Напомним, что случаи агрессии по отношению к священнослужителям и верующим Украинской Православной Церкви в нашей стране не единичны. С 2014 года в УПЦ заявляют о массовых захватах храмов, дискриминации и избиении верующих на почве религиозной ненависти. При этом представители церкви неоднократно обращались с призывом прекратить гонения на УПЦ к властям, а также в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

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