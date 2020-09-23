Удивлен тем, что в Украине никого не волнует упадок предприятия, - китайский инвестор "Мотор Сичи"

Успешная коммерческая деятельность АО "Мотор Сич" требует долгосрочного технологического и управленческого планирования, а также огромных инвестиций, чтобы украинский производитель авиадвигателей получил доступ на перспективный китайский и другие международные рынки, а также сохранил свои конкурентные технологические преимущества.

Об этом заявил Ван Цзин, ключевой акционер компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon, которые в 2016 году приобрели акции АО "Мотор Сич", в видеообращении, предоставленном РБК-Украина.

"Как инвестора, меня очень удивляет один вопрос - почему кроме нас никого по-настоящему не волнует вопрос выживания "Мотор Сич"? Чтобы получить бóльшую долю рынка на крупнейшем, наиболее быстрорастущем в мире китайском рынке, занять на нем более сильные позиции и получить перспективы развития, компания должна сформулировать и реализовать стратегический среднесрочный и долгосрочный план развития своей продукции и услуг. Почему до сих пор ничего этого не произошло и не происходит?" - говорит Ван Цзин.

Бизнесмен подчеркивает, что Украина все сохраняет позиции одного из крупнейших зарубежных поставщиков двигателей в Китай. Но напоминает, что даже уникальный во всем мире турбореактивный двухконтурный двигатель D-18T производства "Мотор Сич", мощный турбовальный двигатель D-136 и самый классический турбовальный двигатель серии ТВ3-117 вскоре столкнутся с серьезными вызовами и конкуренцией со стороны китайских и мировых аналогов, если компания не сможет в ближайшее время восстановить нормальную деятельность, чтобы заняться разработками и модернизацией двигателей.

Как рассказал Ван Цзин, его компания готова инвестировать большие средства в модернизацию двигателей и инженерные разработки - это единственный способ сохранить краткосрочные конкурентные преимущества "Мотор Сич".

"Компания "Мотор Сич" быстро приходит в упадок, и мы как инвесторы несем огромные убытки. И все это просто потому, что произошли непредвиденные обстоятельства, которых вообще не должно было произойти. А источник всех этих обстоятельств находится далеко не на коммерческом уровне. По сегодня мы так и не знаем, что послужило причиной того, что наши законные права и интересы были безосновательно нарушены, и более того мы даже не получили никаких четких объяснений", - заявил акционер Beijing Skyrizon, комментируя аресты акций.

По его мнению, теперь не ясно, кто будет отвечать, когда десятки тысяч украинских рабочих потеряют работу и окажутся на улицах, а предприятие со 100-летней историей окажется на грани банкротства.

"Мы будем решительно отстаивать свои законные права и интересы. Но выигрыш в суде не всегда означает победу. Мое понимание победы - это совместно с Украиной разделить радость от успеха. Я искренне надеюсь, что мы с государством Украина сможем прийти к взаимной выгоде, взаимной победе, и к совместному развитию - вот тот результат, который мы должны получить", - подытожил китайский бизнесмен.

В то же время, он подчеркнул, что следит за положением дел Украине, и пожелал скорейшего выздоровления всем, кого коснулась пандемия COVID-19.

"Как самый искренний друг и ближайший партнер Украины, я, находясь в Пекине, искренне желаю моим украинским друзьям и всем украинцам объединить усилия и как можно скорее победить пандемию; также искренне желаю в борьбе с пандемией, чтобы каждый наш друг, партнер и украинец как можно здоровее, радостнее, свободнее и счастливее проживал каждый день. Ради этого я также буду прилагать все свои усилия", - отметил он.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина китайский бизнесмен Ван Цзин объяснил, чем обусловлен интерес его компаний к "Мотор Сичи".

Как известно, 14 сентября Шевченковский районный суд Киева отказался снимать арест на акции АО "Мотор Сич". По словам адвокатов компании-акционера, этим решением суд пытается оставить ситуацию на предприятии замороженной, а права акционеров продолжают системно нарушаться.

В свою очередь, 4 сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости