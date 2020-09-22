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  • Бутусов назвал поддержку табачной компании Кауфмана Tedis "очевидной коррупционной схемой с участием Зеленского"
22 сентября 2020, вторник, 17:35 1147
Президент 2020-09-22T17:48:03+03:00
Українські Новини
Бутусов назвал поддержку табачной компании Кауфмана Tedis "очевидной коррупционной схемой с участием Зеленског

Бутусов назвал поддержку табачной компании Кауфмана Tedis "очевидной коррупционной схемой с участием Зеленского"

Ирина Дорофейчук
Коррупция, Табачные изделия, Президент Украины, Юрий Бутусов, Владимир Зеленский, Борис Кауфман, Цензор.net
Юрий Бутусов. Фото из открытых источников
Юрий Бутусов. Фото из открытых источников

Главный редактор интернет-издания "Цензор.net" Юрий Бутусов заявил, что поддержка сигаретной монополии компании "Tedis Украина" является одной из самых очевидных коррупционных схем с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщило интернет-издание Гордон, ссылаясь на страницу Бутусова в социальной сети Facebook.

Журналист в виде списка изложил хронологию событий последнего года: от публичной борьбы с табачной монополией и до решения о создании единого оператора на табачном рынке, которое, по его мнению, развернуло курс на монополизацию табачного рынка.

"Поскольку Зеленский обещал победить коррупцию, произошло следующее:

  • В ноябре 2019 года АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) наложил новый штраф на сумму 6,5 млрд гривен на всех участников монополии, в том числе 3,4 млрд – непосредственно на сам Tedis. На тот момент Офис президента поддержал главу АМКУ (Юрия) Терентьева – еще бы, ведь "новые лица" обещали разломать "старые схемы".
  • Но 23 мая в Одессе прошла встреча главы СБУ Ивана Баканова с владельцем Tedis Борисом Кауфманом. Это было началом сближения новой власти с Tedis.
  • 10 июня по иску АМКУ Хозяйственный суд Киева наложил арест на счета Tedis на сумму в 3,4 млрд гривен. Кауфман, казалось, был поставлен в безвыходное положение – надо платить.
  • 3 июля по личному требованию Президента Зеленского глава АМКУ Юрий Терентьев был уволен с должности. А новым главой АМКУ была назначена подруга семьи Президента Ольга Пищанская – юрист из Кривого Рога, которую в парламенте никто не знал, ее потребовал назначить лично сам Зеленский.
  • 5 июля состоялась личная встреча Президента Зеленского с Кауфманом в Одессе в ресторане "Рыба". Никакого штрафа Tedis в бюджет платить не стал. О чем Зеленский говорил с Кауфманом, его пресс-служба не сообщила.
  • 13 июля суд первой инстанции отменил решение о наложении ареста на счета Tedis. Антимонопольный комитет почему-то не обжаловал это решение сразу после принятия.
  • 19 августа – апелляционную жалобу на это незаконное решение Антимонопольный комитет подал спустя 5 недель! Какое-то поразительное упорство подруга семьи Президента Пищанская проявила, лишь бы не забрать в бюджет миллиарды Кауфмана. Очевидно, что это невозможно без специальной команды самого Президента.
  • Сентябрь 2020 года. Прошло 10 месяцев с момента наложения штрафа АМКУ. Международная компания "Империал Тобакко" заплатила наложенный штраф в 460 млн гривн, а вот Tedis удается не платить ни копейки до сих пор", – написал Бутусов.

Он отметил, что "Слуга народа" не ликвидировала сигаретную монополию, а наоборот, передала этот бизнес "под личный контроль" Зеленского. Бутусов считает, что в деле Tedis АМКУ играет на стороне монополиста, а Кауфман имеет полную поддержку МВД, СБУ и Офиса генпрокурора и решает с новым президентом вопросы так же, как решал их со старыми президентами.


"Судя по такой мощной поддержке самого Президента, Кауфману платить 3,4 млрд (гривен) не придется, а если и придется, то явно не в государственный бюджет", – резюмировал Юрий Бутусов.

9 сентября Кабинет Министров Украины поддержал создание национального оператора на рынке табачных изделий. Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Министерством финансов Украины.

Как написало издание Левый берег, согласно проекту решения Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу. "Фактически такой "национальный оператор" становится частным монополистом-оптовиком с официальным статусом. Производители сигарет должны будут продавать ему всю свою продукцию для оптовой дистрибуции. Отбирать "оператора" будут по прописанным в постановлении критериям. Сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания – "Tedis Украина", - отметил автор статьи Сергей Шулика.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что министр экономики Игорь Петрашко лоббировал интересы "Tedis Украина" и должен быть уволен.

Больше новостей о: Коррупция Табачные изделия Президент Украины Юрий Бутусов Владимир Зеленский Борис Кауфман Цензор.net

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