Бутусов назвал поддержку табачной компании Кауфмана Tedis "очевидной коррупционной схемой с участием Зеленского"

Главный редактор интернет-издания "Цензор.net" Юрий Бутусов заявил, что поддержка сигаретной монополии компании "Tedis Украина" является одной из самых очевидных коррупционных схем с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило интернет-издание Гордон, ссылаясь на страницу Бутусова в социальной сети Facebook. Журналист в виде списка изложил хронологию событий последнего года: от публичной борьбы с табачной монополией и до решения о создании единого оператора на табачном рынке, которое, по его мнению, развернуло курс на монополизацию табачного рынка. "Поскольку Зеленский обещал победить коррупцию, произошло следующее: В ноябре 2019 года АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) наложил новый штраф на сумму 6,5 млрд гривен на всех участников монополии, в том числе 3,4 млрд – непосредственно на сам Tedis. На тот момент Офис президента поддержал главу АМКУ (Юрия) Терентьева – еще бы, ведь "новые лица" обещали разломать "старые схемы". Но 23 мая в Одессе прошла встреча главы СБУ Ивана Баканова с владельцем Tedis Борисом Кауфманом. Это было началом сближения новой власти с Tedis. 10 июня по иску АМКУ Хозяйственный суд Киева наложил арест на счета Tedis на сумму в 3,4 млрд гривен. Кауфман, казалось, был поставлен в безвыходное положение – надо платить. 3 июля по личному требованию Президента Зеленского глава АМКУ Юрий Терентьев был уволен с должности. А новым главой АМКУ была назначена подруга семьи Президента Ольга Пищанская – юрист из Кривого Рога, которую в парламенте никто не знал, ее потребовал назначить лично сам Зеленский. 5 июля состоялась личная встреча Президента Зеленского с Кауфманом в Одессе в ресторане "Рыба". Никакого штрафа Tedis в бюджет платить не стал. О чем Зеленский говорил с Кауфманом, его пресс-служба не сообщила. 13 июля суд первой инстанции отменил решение о наложении ареста на счета Tedis. Антимонопольный комитет почему-то не обжаловал это решение сразу после принятия. 19 августа – апелляционную жалобу на это незаконное решение Антимонопольный комитет подал спустя 5 недель! Какое-то поразительное упорство подруга семьи Президента Пищанская проявила, лишь бы не забрать в бюджет миллиарды Кауфмана. Очевидно, что это невозможно без специальной команды самого Президента. Сентябрь 2020 года. Прошло 10 месяцев с момента наложения штрафа АМКУ. Международная компания "Империал Тобакко" заплатила наложенный штраф в 460 млн гривн, а вот Tedis удается не платить ни копейки до сих пор", – написал Бутусов. Он отметил, что "Слуга народа" не ликвидировала сигаретную монополию, а наоборот, передала этот бизнес "под личный контроль" Зеленского. Бутусов считает, что в деле Tedis АМКУ играет на стороне монополиста, а Кауфман имеет полную поддержку МВД, СБУ и Офиса генпрокурора и решает с новым президентом вопросы так же, как решал их со старыми президентами."Судя по такой мощной поддержке самого Президента, Кауфману платить 3,4 млрд (гривен) не придется, а если и придется, то явно не в государственный бюджет", – резюмировал Юрий Бутусов. 9 сентября Кабинет Министров Украины поддержал создание национального оператора на рынке табачных изделий. Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Министерством финансов Украины.Как написало издание Левый берег, согласно проекту решения Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу. "Фактически такой "национальный оператор" становится частным монополистом-оптовиком с официальным статусом. Производители сигарет должны будут продавать ему всю свою продукцию для оптовой дистрибуции. Отбирать "оператора" будут по прописанным в постановлении критериям. Сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания – "Tedis Украина", - отметил автор статьи Сергей Шулика.Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что министр экономики Игорь Петрашко лоббировал интересы "Tedis Украина" и должен быть уволен.