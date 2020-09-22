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22 сентября 2020, вторник, 13:59 519
Политика 2020-09-22T14:15:01+03:00
Українські Новини
В Украине впервые провели соревнования по сбору мусора

В Украине впервые провели соревнования по сбору мусора

Анна Рудык

В Харькове состоялись командные соревнования по очистке соснового бора от мусора "Чистые Игры 2020". Мероприятие состоялось 19 сентября. Об этом пишет "Парламент.UA".

"Чистые Игры" - это экологический, образовательный и волонтерский проект, позволяющий участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора. Экопросвещение и уборка природных территорий от мусора", - рассказывают организаторы.

Игры продолжались 1,5 часа - пока не кончились мешки для мусора, хотя их было более тысячи. После этого мешки взвесили судьи и выбрали победителей.

Проект поддержал личным визитом заместитель Министра охраны окружающей среды природных ресурсов Украины Роман Шахматенко.

Активную поддержку в организации "Чистых Игорь 2020" предоставил Николай Удянский. Коренной харьковчанин, украинский ИТ-предприниматель, руководитель международных бизнес-проектов, автор и основатель первого в Украине коттеджного ИТ деревни у Харьковской области.

Общий вес собранного мусора более 4,2 тонн мусора. Весь мусор погрузили на грузовики и вывезли на полигон.

Отмечается, что всего в эко-ивенте приняли участие более 500 участников, которые были разделены на 42 команды. Самому младшему участнику 5 лет, а самому старшему - 67.

Напомним, ранее ОО "Чистая Украина" организовывала Cleanup Day раз в месяц в стиле плогинга (плогингом называется сочетание спорта, например, неторопливого бега, фитнеса, с уборкой окружающей среды).

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