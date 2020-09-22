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22 сентября 2020, вторник, 10:48 445
Политика 2020-09-22T10:48:37+03:00
Українські Новини
Нардеп Скороход призвала к показательным арестам лжеактивистов, - СМИ

Нардеп Скороход призвала к показательным арестам лжеактивистов, - СМИ

Анна Рудык
Анна Скороход
Анна Скороход

Правоохранительные органы должны жестко наказывать активистов и псевдоактивистов за массовые беспорядки и избиения людей, которые происходя на почве национальной и религиозной ненависти.

Об этом заявила нардеп Украины, член депутатской группы "За майбутнє" Анна Скороход, комментируя избиение священника Украинской Православной Церкви группой молодых людей, которое произошло в начале сентября возле одного из ТРЦ Киева, передает "Капитал".

По информации очевидцев, молодчики, пребывавшие в нетрезвом состоянии, свои действия пояснили тем, что они "были в АТО", а священник является представителем церкви государства-агрессора. Пострадавший священнослужитель в результате нападения получил серьезные травмы.

"Реакцией государства на подобного рода инциденты должны быть аресты. Если были нанесены телесные повреждения — это статья Уголовного кодекса. Открывается уголовное дело, расследуется, передается в суд и выносится приговор. Но оставлять это просто так нельзя", — заявила Скороход.

При этом она выразила мнение о том, что далеко не все активисты, представляющиеся атошниками, ими на самом деле являются.

"У нас с правления Петра Порошенко появились два таких понятия как „активист“ и „атошник“. Я очень уважаю людей, которые были в АТО и защищали нашу страну, я многих из них знаю. Но большинство из них вы нигде не услышите и не увидите, потому что они либо работают, либо находятся на постоянных реабилитациях. При этом у нас есть ряд „атошников-активистов“, которые там были один-два дня, ничего не „нюхали“, а то и не были вообще, но себя так называют", — сказала Скороход.

Парламентарий также отметила, что движения так называемых "активистов" набирают все большей популярности: "Активисты — а это у нас самое популярное слово сейчас — ничего не делают, но за деньги принимают участие в различных акциях и в массовых беспорядках".

По мнению нардепа, с подобного рода инцидентами можно бороться только ужесточением административной и уголовной ответственности.

"У нас и так бардак в стране, а, если так будет продолжаться дальше, то будет страшно просто выходить на улицу, не то, что отпускать грехи. Поэтому здесь правоохранительные органы должны реагировать очень жёстко. Я считаю, что вообще должна быть государственная позиция по этим вопросам — уголовная и административная ответственность. И каждый должен понимать, что то, что он творит, будет наказано. Тогда у нас такого не будет. И надо это сделать несколько раз, показательно, нельзя отпускать такие случаи на самотек", — заявила она.

Анна Скороход также подчеркнула недопустимость вмешательства в религиозную жизнь украинцев ради достижения чьих-либо политических интересов, поскольку "религия должна оставаться религией, а политика — политикой".

"Я считаю, что вся политика, которая велась и ведется на сегодняшний день с задействованием религии — это преступление, — отметила она. — Потому что нельзя настраивать людей друг против друга, потому что есть история. У нас УПЦ Московского Патриархата была всегда, а ПЦУ получила Томос несколько лет назад, и никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя смешивать религию с политикой. И никто — ни атошник, ни активист, ни дворник, ни врач — не имеет права никого избивать".

При этом Скороход поделилась личным религиозным опытом, отметив, что сама посещает церкви различных конфессий.

"Каждый имеет право ходить в ту церковь, в которую он хочет — это его личное дело. Я крещена в церкви Московского Патриархата, при этом хожу в церковь и Московского, и Украинского Патриархата (ПЦУ — прим. ред). Если я хочу зайти в церковь, я иду и захожу в церковь, для меня вообще не имеет значения патриархат. Я проходила пешком Камино-де-Сантьяго (популярная паломническая дорога к могиле апостола Иакова — прим. ред.), это вообще католический путь, в итоге я пришла в католический собор Святого Иакова, но это не имеет значения".

"Каждый имеет право на свободное вероисповедание. Кто считает, что он хочет ходить в церковь Московского Патриархата — пускай ходит в церковь Московского Патриархата, кто хочет ходить в церковь Украинского Патриархата, в Греко-Католическую Церковь — пусть ходит. Нельзя ссориться на почве религии, это недопустимо. Точно так же, как нельзя ссорить людей на почве языка. И те люди, которые такое творят, должны быть наказаны по всей строгости закона", — заявила Анна Скороход.

Напомним, что Украинская Православная Церковь с начала военных действий на востоке Украины подвергается нападкам и агрессии со стороны представителей националистических организаций. Верующих и священнослужителей УПЦ систематически избивают, храмы Церкви захватывают, а дискриминация по религиозному принципу подогревается призывами к агрессии со стороны публичных деятелей и представителей власти.

 
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