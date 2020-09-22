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22 сентября 2020, вторник, 09:25 108
Верховная Рада и партии 2020-09-22T09:25:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом

В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом

Ирина Дорофейчук
Выборы, Партия, Ирпень, Буча, Петр Порошенко, Европейская солидарность
Европейская Солидарность. Фото: ЕС
Европейская Солидарность. Фото: ЕС

Партия пятого Президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность" провела кадровые перестановки как минимум в двух крупных местных ячейках в Киевской области, оба раза завершились выходом части партийцев из состава организации, отмечается на профильной странице организации в социальной сети Facebook. В частности, в понедельник о "чистке" заявил глава местной ячейки "ЕС" в Вишневом Алексей Полищук, а на минувшей неделе аналогичное заявление опубликовали члены местной организации "ЕС" в Буче.

В частности, депутат местного совета Алексей Полищук и его команда заявили о решении выйти из партии после того, как центральный штаб "ЕС" принял решение выдвинуть на должность главы ОТГ Вишневого и лидера партийного списка главу местной муниципальной обороны Сергея Гулиева. По данным профильных СМИ, он ранее был причастен к махинациям с бюджетом на охрану общественного правопорядка для потребностей горсовета.

"Мы команда, поэтому как монолит стоим друг за друга, поэтому после того, как Сергей Гулиев начал выбрасывать из списка всех наших настоящих "порохоботов" и идейных, мы все вместе выходим из списка кандидатов в депутаты Вишневой ОТГ и победим в следующих выборах. Это не демарш, это вынужденный шаг, поскольку мы придерживаемся европейских принципов и считаем, что при формировании списков должны быть учтены реальные действия потенциальных кандидатов, а не их умение решать дела непрозрачным и теневым путем", - написал Полищук.

Ранее похожий скандал произошел в местной ячейке "ЕС" в Буче, где центральный штаб выдвинул кандидатом на пост главы местной ОТГ и первым номером в списке в горсовет адвоката Катерину Украинцеву, которая, по данным портала "Судова влада", ранее защищала интересы бывшего мэра Ирпеня, скандального застройщика Владимира Карплюка, его компанию "Сарафан", а также его бизнес-партнера Игоря Оверко. Среди прочего, Украинцева является адвокатом Карплюка по делу о разворовыванию участков в Беличанском лесу.

Кроме того, согласно данным системы Opendatabot, Украинцева ранее была директором в одной из компаний Карплюка - ООО "Промоальт", которая собиралась построить жилье на месте, предназначенном для строительства медицинского центра.

"Этот человек ни дня не работал над строительством местной партийной организации. Мы на 100% уверены, что Катерина Украинцева ничего общего с ценностями "ЕС" не имеет и будет отстаивать интересы не Бучанской ОТГ, а своего работодателя, тем самым снижая рейтинги "Европейской Солидарности" в нашей громаде", - сказано в открытом обращении членов партии на имя Порошенко.

"Если вы действительно даете согласие, чтобы такая одиозная личность возглавила команду "Европейской Солидарности" в Буче, то мы принимаем такое решение. Но мы отказываемся принимать участие в избирательном процессе под руководством человека, который пренебрегает принципами нашей политической силы", - говорится в письме.

Бывшая глава парторганизации Людмила Войналович впоследствии опубликовала пост, в котором подтвердила, что утверждение Украинцевой происходило без согласования с местной организацией и действующими депутатами Бучанского горсовета от "ЕС".

"Исходя из того, что данное назначение было осуществлено с нарушением задекларированных партией в своем Уставе принципов равноправия, взаимоуважения, самоуправления и информационной открытости, [в связи с назначением человека] который, пренебрегая нормами этики и партийных уставных принципов, делает голословные заявления, унижающие репутацию членов партии, я приняла решение выйти из рядов Партии и сложить с себя полномочия председателя местной партийной организации", - написала Войналович.

На следующий день Украинцева сообщила, что уже укомплектовала Бучанскую организацию "ЕС" своими людьми.

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