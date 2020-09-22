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  • Первоочередное право арендатора на выкуп земли нужно отменить, - правозащитник Анатолий Гунько
22 сентября 2020, вторник, 09:01 783
Политика 2020-09-22T09:01:01+03:00
Українські Новини
Первоочередное право арендатора на выкуп земли нужно отменить, - правозащитник Анатолий Гунько

Первоочередное право арендатора на выкуп земли нужно отменить, - правозащитник Анатолий Гунько

Татьяна Зотова
Земля, Аренда, Пай, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Гунько
Анатолий Гунько. Фото: gordonua.com
Анатолий Гунько. Фото: gordonua.com

После открытия рынка земли нужно внести правки в закон и отменить первоочередное право арендатора на выкуп земли. Об этом заявил правозащитник и основатель общественной организации "Правозащита плюс", кандидат от "Слуги народа" в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской̆ области Анатолий Гунько в интервью изданию "Гордон".

По его словам, как только зашел вопрос об открытии рынка земли, моментально агрохолдинги перезаключили договоры аренды с людьми и продлили их на 25-40 лет, а арендную плату подняли минимально.

"Самое страшное, что, открывая рынок земли, законодатель не убрал первоочередное право арендатора на выкуп земли. Что это означает? Я у вас арендую пай. К вам приходит другой человек и предлагает выкупить землю по выгодной вам цене, скажем, за $5 тыс. Но по действующему сейчас закону вы должны прийти ко мне, арендатору, и предложить выкупить участок по той цене, что вам предложил покупатель. И я вам скажу: "Да нет, возьмите $2 тыс., вам хватит". Без моего ведома вы не можете эту сделку заключить. А покупатель не купит у вас пай. Ему не выгодно. Ведь если он не ваш арендатор и купит пай, то он получит землю обременённую договором аренды. То есть простыми словами: договор аренды земли никуда не денется даже для нового собственника. Собственник земли потеряет выгодную сделку: ведь потенциальный покупатель сам хочет работать на земле, а не получать мизерную арендную плату которой не хватит даже кредит взятый на выкуп земли покрыть. Да и какой банк даст кредит на землю если она арендована третьим лицом? Если арендатор отказывается выкупить участок по цене, которую просит собственник, расторгнуть договор аренды нельзя. Я считаю, что эту норму нужно отменить: не выкупил арендатор землю, одновременно с отказом от выкупа договор аренды должен быть расторгнут. Тогда у нас будет честный̆ открытый̆ рынок земли", - пояснил он.

Гунько заявил, что готов внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, которые сделают пайщика защищенным от произвола арендатора, а арендатора - от шантажа пайщиков.

"Четкие честные правила игры на этом рынке приведут к тому, что обе стороны будут защищены в своих интересах. Аграрные миллиардеры, которые пытаются выстроить закон под себя, меня не пугают, я твердо знаю, как предотвратить их махинации. Моя задача - защитить основу села, малый и средний бизнес и простого человека - пайщика", - подчеркнул он.

Вопросами реализации прав собственников земельных паев Анатолий Гунько занимается с 2015 года.

"Все началось с того, что после смерти брата ко мне перешли принадлежавшие ему три пая. Я начал оформлять наследство и только тогда понял, каково людям в действительности реализовывать свое право собственности. У меня появилось много идей в виде законопроектов", - отметил он.

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