Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта

Отраслевой авиационный портал Avianews.com обнародовал визуализации и детальные планы будущих терминалов международного аэропорта в Днепре, который строит известный украинский бизнесмен Александр Ярославский.

Вместе с детальными планами и визуализациями редакция получила от компании-инвестора группы DCH эксклюзивные подробности о дизайне и планировках новых воздушных ворот Днепра.

"Новое здание будет иметь 20 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, из которых три будут оснащены телетрапами. Это позволит производить высадку и посадку пассажиров непосредственно из здания на борт самолета", — описывает Avianews технические новинки, которые DCH Ярославского, имеющая опыт строительства и эксплуатации международного аэропорта "Харьков", применит в Днепре.

Как известно, группа DCH инвестирует в строительство терминальной инфраструктуры аэропорта Днепра около $70 млн. Основная инвестиция — пассажирский терминал площадью 26 680 квадратных метров. Он будет 3-этажным.

На первом этаже разместятся зал регистрации, зона обработки багажа, зал прилета внутренних рейсов с одной багажной каруселью и зал прилета международных рейсов с двумя лентами выдачи багажа, из которых два уровня будут основными, а один — вспомогательным.

План первого этажа нового пассажирского терминала в аэропорту Днепра

Второй этаж — вспомогательный: здесь разместят офисы, а также транзитный коридор для прохода пассажиров в галерею телетрапа для посадки в самолеты или выхода с телетрапа и спуска в зал выдачи багажа.

План второго этажа нового пассажирского терминала в аэропорту Днепра

Третий этаж — зона вылета: здесь будет организовано прохождение контроля безопасности пассажирами, а далее можно будет проследовать в зал вылета внутренних рейсов или на паспортный и таможенный контроль, если путешественник отправляется международным рейсом.

Avianews отмечает, что инвестиции DCH Ярославского в создание новых терминалов международного аэропорта "Днепр" — часть государственно-частного партнерства, поэтому введение аэропорта в эксплуатацию зависит не только от скорости работы частного инвестора, но и от расторопности государства: "В компании Ярославского сообщили, что планируют завершить строительство в течение 2 лет. Примерно столько же заняла стройка нового терминала в аэропорту Харьков с похожими характеристиками. Однако ввести новое здание в эксплуатацию инвестор сможет только после сдачи нового аэродрома в эксплуатацию. Государство пообещало построить новую полосу, рулежную дорожку и перрон со стоянками для самолетов перед новыми терминалами", — отмечается в публикации.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее заверил, что его ведомство работает с Минфином, чтобы обеспечить финансирование строительства принадлежащего государству аэродрома в аэропорту Днепра в бюджете 2021 года в объеме 2 млрд грн.

Строительная площадка, где разместятся будущие новые терминалы, по центру аэродрома — находится между старым терминалом и перроном, и действующей взлетно-посадочной полосой. Это позволит создать новый аэропорт, не останавливая прием и отправку пассажиров через старые терминалы аэровокзала.

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