Мэры украинских городов нарушают карантинные меры ради рейтинга перед выборами, — политолог

Из-за проведения массовых мероприятий в связи с местными выборами в Украине может резко ухудшиться ситуация с коронавирусом.

Об этом заявил Владислав Дзивидзинский на странице в Facebook.

Политолог отметил, что местные власти игнорируют карантинные нормы и инициируют проведения массовых гуляний. Последним подобным нарушением стал фестиваль Khortytsia Freedom-2020 в Запорожье, рассчитанный на 60 тысяч человек.

"Фестиваль отгуляли атмосферно и массово. При этом никакие эпидемические меры, естественно, не соблюдались: ни тебе масок, ни тем более дистанции", — отметил Дзивидзинский.

По его словам, мэры украинских городов сознательно нарушают карантинные нормы, чтобы напомнить избирателям о себе перед выборами 25 октября.

"Похоже, желание понравиться избирателям накануне местных выборов сильнее ответственности за их здоровье. Только не понятно, как местные власти после подобных "танцев" собираются справляться с наплывом больных в коммунальные больницы", — написал Дзивидзинский.

Политолог добавил, что мэры городов идут на подобные нарушения несмотря на послабления со стороны Минздрава, которое разрешило работать украинским садикам, школам и общественному транспорту.

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