Лекарств и средств защиты столичным больницам хватает, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что медицинских препаратов для лечения больных СOVID-19 и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в столичных больницах достаточно.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Напомню, город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы обустроили уже более 2 200 коек в 18 медучреждениях столицы. Сегодня работаем над привлечением к оказанию помощи больным коронавирусом как специалистов, так и коечного фонда учреждений Национальной академии медицинских наук, Минздрава, ведомственных медучреждений. А это в целом - более 11 тыс. коек. Город с начала пандемии выделил 106 млн гривен на покупку необходимых медикаментов. И это при условии того, что централизованные закупки осуществляют и сами больницы на деньги, которые им выделяет Национальная служба здоровья. Поэтому, подчеркну: лекарств и средств защиты столичным больницам хватает", - сказал Кличко.

Также мэр Киева напомнил, что препаратов именно от коронавируса пока не существует. Столичные медики применяют различные препараты - в зависимости от симптомов у больного.

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