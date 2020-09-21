Брюссельское издание обвинило Порошенко и активистов в провале судебной реформы

Европейский Союз (ЕС) оказывает значительную помощь Украине в деле проведения реформ – не только экономических, но и во многих других сферах. Однако результаты этих реформ часто не соответствуют ожиданиям. Причина этого может быть в том, что европейцы не владеют в полной мере информацией о реальной ситуации в Украине. Более того, европейских политиков часто сознательно дезинформируют.

Об этом заявило брюссельское издание EUreporter в статье, посвященной судебной реформе в Украине.

"Коррупция в Украине продолжает процветать, а судебная система стала еще более неэффективной, чем была раньше. В то же время некоторые украинские политики активно используют тему судебной реформы в своих интересах. В частности, бывший президент Петр Порошенко использовал тему судебной реформы для получения контроля над судами. И ему это удалось, поскольку лишь несколько судей осмелились принимать решения против воли Порошенко… В результате количество опытных судей, покинувших систему, с 2014 года увеличилось. В некоторых украинских судах вообще не осталось судей, и суды приостановили их работу, что затрудняет или делает невозможным доступ граждан к правосудию", - написало издание.

Причиной столь плачевного итога поддерживаемой Европой реформы, по мнению авторов материала, может быть то, что европейцев сознательно ограничивают в получении объективной информации о ситуации в стране и даже дезинформируют. В частности, европейским политикам ограничивают список контактов в Украине. Делают это украинские политики и так называемые общественные активисты.

"В Украине сформировалась "каста" реформаторов, которая монополизировала контакты с ЕС и другими западными партнерами. Эти люди определяют, с кем могут, а с кем не могут встречаться представители ЕС…. В результате Евросоюз общается в Украине исключительно с небольшой группой людей, называющих себя гражданским обществом, - в основном активистами, финансируемыми за счет грантов ЕС и международных организаций. Они претендуют на то, чтобы представлять весь украинский народ, и часто именно с ними европейские политики вступают в контакт для обсуждения реформ", - отметило издание, признавая, что украинские активисты не владеют в полной мере ситуацией и зачастую продвигают реформы, которые дают отрицательный результат.

"При этом никакой ответственности за результат они не несут. Более того, для них чем хуже, тем лучше. Пока в стране есть проблемы, эти люди получают гранты на борьбу с этими проблемами", - подчеркнули европейские журналисты.

В материале изложено мнение о необходимости отказа от подобной политики: "Европа должна поддерживать контакты не только с профессиональными активистами, но и с более широким кругом людей в Украине, чтобы иметь возможность сформировать объективную картину того, что происходит в стране. Это принесло бы реальную пользу реформам для Украины".

В противном случае, утверждает брюссельский журналист, под угрозой окажутся отношения между ЕС и Украиной.

"Украинцы уже показали, что они против внешнего управления со стороны России. Но теперь они говорят, что Украина попала под внешний контроль Запада, и украинский народ не смирится с такой ситуацией…. Это может иметь драматические последствия. Некоторые политики уже призывают отказаться от европейской интеграции, и такие призывы получают поддержку среди избирателей", - подытожил автор материала.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости