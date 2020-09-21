Фонд Рината Ахметова запускает онлайн-музей "Голоса Мирных" - свидетельства пострадавших от конфликта на Донбассе

Фонд Рината Ахметова начинает не имеющий аналогов в мире онлайн-проект Музей "Голоса Мирных".

– Это музей, задача которого – объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Он будет работать как онлайн-архив, онлайн-экспозиции, онлайн- и офлайн-проекты, а ещё как медиа. Ринат Ахметов помогал, помогает и будет помогать мирным жителям Донбасса. В 2014 году был создан Гуманитарный Штаб, который оказал беспрецедентную по своим масштабам помощь и, по сути, спас миллион жизней. За эти шесть лет Ринат Ахметов десятки тысяч раз слышал в письмах, сюжетах, записях в социальных сетях истории Мирных о войне и их слова благодарности. И сейчас для сохранения этих свидетельств создается Музей "Голоса Мирных", в основе которого рассказы людей шахтерского края, – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По ее словам, цель проекта – собрать в архив музея миллион историй. За этой цифрой –жизни, спасенные Фондом Рината Ахметова за годы вооруженного конфликта на востоке Украины.

– Мы мечтаем о миллионе, но пока ставим цель собрать до 2025 года не менее 100 000 свидетельств. Фонд создает уникальный для Украины формат. Мир только учится создавать мультимедийные музейные институции – и мы учимся вместе с ними, в первых рядах, – отметила Наталья Емченко.

Идея проекта принадлежит Ринату Ахметову. Концепция музея разрабатывалась при активном участии авторитетных украинских и международных музейных экспертов. Один из них – Кевин Болтон, британский бренд и веб-консультант, который недавно работал с LiverpoolSchoolofTropicalMedicine, а также рядом европейских музейных проектов.

– Мы хотели показать, что каждая история уникальна, как и каждый голос. Перед тем, как приступить к разработке, мы получили от Фонда Рината Ахметова много материалов о Донбассе, в частности книгу "Донбасс и Мирные", выпущенную Фондом. Истории людей погрузили нас в контекст, это помогло в работе, – говорит Кевин Болтон.

Презентация проекта прошла в Киеве с участием историков, руководителей СМИ, представителей ООН, ЮНИСЕФ, дипломатов и политиков.

– Это очень важно. Хочу отметить, что мы очень часто общаемся с пострадавшими от конфликта, слушаем их. Чтобы в результате оказать помощь, но не сохранить их истории. А в этом конкретном случае мы слышим голоса Мирных для того, чтобы передать их будущим поколениям. Чтобы они понимали, каким кошмаром может быть вооруженный конфликт. Считаю, что у такого музея очень многообещающий потенциал, – сказал глава офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

К работе над проектом Фонд Рината Ахметова также привлек научное сообщество. В частности, консультантом музея стал историк Евгений Монастырский.

– В основе любого вооруженного конфликта – человек. Свидетельства людей – главный источник, главный материал для восстановления ткани исторических событий. Чем больше свидетельств, тем объективнее картина. Иметь возможность поговорить с непосредственными участниками событий – мечта любого историка. Нам повезло, что так много людей готовы и могут делиться своими историями, – сказал Евгений Монастырский.

Музей "Голоса Мирных" станет окном, в которое сможет заглянуть мировое сообщество, чтобы понять жителей Донбасса и составить свое представление о жизни миллионов обычных людей, которые оказались заложниками этой ситуации.

Собранные истории Фонд Рината Ахметова разместит в открытом доступе. На сайте онлайн-музея уже размещена специальная форма для всех, кто захочет поделиться своей историей. Найти ее можно тут: https://civilvoicesmuseum.org/

На минувших выходных музей провел первые оффлайн-мероприятия: в Запорожье и Мариуполе были заложены Аллеи "Голоса Мирных". В центрах этих городов высажены 1000 роз – по числу историй, которые уже собрал музей. Раз в год, в сентябре, во время Недели Мирных, в городах Украины будет высаживаться количество роз, которое будет соответствовать количеству рассказанных историй.

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