На Одесском заводе начали производить кислородные концентраторы для больных COVID-19

Одесский оборонный завод начал серийное производство кислородного концентратора "БРИЗ-20", который применяют при лечении коронавируса.

Об этом сообщает "Думская".

Высокоточный прибор, при котором используются передовые технологии 3D-печати, был разработан одесским научно-производственным предприятием "Телекарт-Прибор", которое выполняет задачи по разработке и производству телекоммуникационных изделий для ВСУ.

Кислородный концентратор — это устройство, позволяющее получать кислород высокой концентрации с помощью молекулярной фильтрации воздуха физическим путем. Он используется для проведения кислородно-воздушной терапии в медицинских учреждениях, экстренной помощи, при спасательных операциях и для индивидуального использования в медицинских стационарах и домашних условиях. Как показала практика, он незаменим при терапии COVID-19.

Кислородный концентратор "БРИЗ-20" имеет два независимых потока поступления газа пациентам. Суммарный объем кислорода – 20 литров в минуту, этот объем может быть расширен до 4 потоков. Он компактного размера, легче, чем аналогичные приборы, и стоит дешевле иностранных аналогов.

Прибор прошел внутреннее тестирование в испытательной лаборатории ООО "Телекарт-Прибор", на первую партию уже получено разрешение МОЗ на введение в обращение и эксплуатацию в качестве медицинского изделия. Сейчас кислородные концентраторы национального производства проходят испытания на госпредприятии "Укрметртестстандарт".

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