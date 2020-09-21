подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 сентября 2020, понедельник, 16:22 820
Общество 2020-09-21T16:23:43+03:00
Українські Новини
На Одесском заводе начали производить кислородные концентраторы для больных COVID-19

На Одесском заводе начали производить кислородные концентраторы для больных COVID-19

Валерия Драгомирова

Одесский оборонный завод начал серийное производство кислородного концентратора "БРИЗ-20", который применяют при лечении коронавируса.

Об этом сообщает "Думская".

Высокоточный прибор, при котором используются передовые технологии 3D-печати, был разработан одесским научно-производственным предприятием "Телекарт-Прибор", которое выполняет задачи по разработке и производству телекоммуникационных изделий для ВСУ.

Кислородный концентратор — это устройство, позволяющее получать кислород высокой концентрации с помощью молекулярной фильтрации воздуха физическим путем. Он используется для проведения кислородно-воздушной терапии в медицинских учреждениях, экстренной помощи, при спасательных операциях и для индивидуального использования в медицинских стационарах и домашних условиях. Как показала практика, он незаменим при терапии COVID-19.

Кислородный концентратор "БРИЗ-20" имеет два независимых потока поступления газа пациентам. Суммарный объем кислорода – 20 литров в минуту, этот объем может быть расширен до 4 потоков. Он компактного размера, легче, чем аналогичные приборы, и стоит дешевле иностранных аналогов.

Прибор прошел внутреннее тестирование в испытательной лаборатории ООО "Телекарт-Прибор", на первую партию уже получено разрешение МОЗ на введение в обращение и эксплуатацию в качестве медицинского изделия. Сейчас кислородные концентраторы национального производства проходят испытания на госпредприятии "Укрметртестстандарт".

Больше новостей о:

Маршрутка сбила на переходе невесту экс-главы САП Холодницкого во Львове
Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса
Новости
На Одесском заводе начали производить кислородные концентраторы для больных COVID-19 16:22
Антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения депутату Юрченко 16:15
В районном суде Харькове выявили вспышку коронавируса 16:09
На улице Борщаговской в Киеве начался ремонт дороги. Фото: mygid.info
На улице Борщаговской в Киеве на месяц частично ограничили движение 16:05 Карта
"Батьківщина" обнародовала программу на местные выборы в Киеве 15:49
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Переход на зимнее время-2020. Когда украинцы переведут стрелки часов 05:45
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
больше новостей
В Киевской области из-за коронавируса закрыли больше 30 школ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok