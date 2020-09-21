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21 сентября 2020, понедельник, 15:49 1044
Выборы 2020-09-21T16:15:20+03:00
Українські Новини
"Батьківщина" обнародовала программу на местные выборы в Киеве

"Батьківщина" обнародовала программу на местные выборы в Киеве

Татьяна Зотова
Батьківщина, Предвыборная программа, Алексей Кучеренко, Местные выборы-2020
Алексей Кучеренко. Фото: kyiv.ba.org.ua
Алексей Кучеренко. Фото: kyiv.ba.org.ua

Кандидат на должность мэра Киева Алексей Кучеренко во время конференции Киевской городской партийной организации "Всукраинского объединения "Батьківщина" дал обещание вывести Киев из управленческого кризиса. Среди приоритетных направлений работы он отметил безопасность и комфорт жизни в Киеве, финансовый и технический аудит, урегулирование тарифной политики и многое другое.

Об этом сообщила пресс-служба "Батьківщини".

Политсила обнародовала программу на местные выборы 25 октября 2020 года. В частности, в программе указана цель - сделать Киев одной из лучших столиц Европы и мира. Среди пунктов документа: безопасность и комфорт проживания киевлян, город без автомобильных пробок, безопасные и надежные дома, наведение порядка с горячей водой, отоплением и водоотведением, здоровье жителей, экологически чистый город без барьеров.

"Киев находится в мощном и системном управленческом кризисе. Он связана с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды - безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде всего Киев должен быть комфортным именно для киевлян", - подчеркнул кандидат в мэры от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Напомним, что делегаты конференции 21 сентября 2020 года утвердили предвыборные списки кандидатов от "Батьківщини" в Киевский городской совет. В первую пятерку кандидатов по списку партии вошли Алексей Кучеренко, председатель Киевской городской "Батькивщины" Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт по государственной политике в развитии предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гoцуляк.

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