подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 сентября 2020, понедельник, 17:12 1649
Выборы 2020-09-21T17:39:45+03:00
Українські Новини
Депутат Емец поменял уже 4 партии и идет на выборы от новой

Депутат Емец поменял уже 4 партии и идет на выборы от новой

Татьяна Зотова
Киевсовет, Евросолидарность, Местные выборы-2020, Леонид Емец
Леонид Емец. Фото: znaj.ua
Леонид Емец. Фото: znaj.ua

Депутат 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Украины Леонид Емец снова сменил партийность и выдвинут кандидатом в депутаты Киевского городского совета от политической партии "Европейская солидарность" на выборах местных органов власти 2020 года. Емец 5-й раз сменил партийность, за что заслуженно может носит звание "специалиста по политическому переобуванию".

А именно в 2019 году году Емец баллотировался в столичном избирательном округе №221 от партии "Голос" Святослава Вакарчука. Ранее в паламент Емец был избран от партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

Политик неоднократно менял свои взгляды в зависимости от конъюнктуры и успел побывать членом партий "Реформы и порядок", "Наша Украина", (а также доверенным лицом бывшего Президента Виктора Ющенко), после перебежал к "Батькивщине", а в 2014 году присоединился к "Народному фронту".

Уточним, по данным аналитического портала Слово и дело, работая в парламенте предыдущего созыва, Емец выполнил 46% своих обещаний народного депутата. Нардеп подал 130 законопроектов, 674 предложения в таблицы поправок и 54 запроса. В Раде он выступал 86 раз с места и 85 раз - с трибуны. По данным письменной регистрации, Емец пропустил 31 пленарное заседание, а по данным электронной - 131.

Кроме того, журналисты небезосновательно подозревают Леонида Емца в подделке и фальсификации документов о трудовом стаже и дипломов.

Напомним, 16 сентября "Евросолидарность" объявила состав первой десятки кандидатов в депутаты Киевсовета. Супруга бывшего Президента Украины Марина Порошенко возглавила список партии на выборах.

Также в него вошли секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист Леонид Емец, лидер молодежной организации "Евросолидарности" Динара Габибуллаева, ветеран и волонтер Александр Погребиский. Во второй пятерке списка политсилы - Сергей Таран, Людмила Ковалевская, Виктор Кононенко, Константин Усов, Ольга Галицкая.

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября.

Больше новостей о: Киевсовет Евросолидарность Местные выборы-2020 Леонид Емец

Все кандидаты от "Евросолидарности" в Киевсовет - ...
Я есть и буду мэром только киевлян, – Кличко ответ...
"Батьківщина" обнародовала программу на местные вы...
Нежелание "Голоса" объединяться с демократическими...
В части территорий "красной зоны" разрешили работать школам и пассажирскому транспорту
Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса
Новости
Деньги в холодильнике. Фото: СБУ
Руководителей "Укрзализныци" разоблачили на коррупционной схеме: "выручку" прятали в холодильнике 17:39
Минсоцполитики намерено внедрить единую информсистему соцсферы до 2023 года 17:20
Нацбанк снова понизил гривну. Каким будет официальный курс во вторник 17:20
Депутат Емец поменял уже 4 партии и идет на выборы от новой 17:12
Глава Минздрава Чехии подал в отставку из-за ухудшения ситуации с коронавирусом 17:00
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
больше новостей
В Киевской области из-за коронавируса закрыли больше 30 школ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok