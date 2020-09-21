Депутат Емец поменял уже 4 партии и идет на выборы от новой

Депутат 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Украины Леонид Емец снова сменил партийность и выдвинут кандидатом в депутаты Киевского городского совета от политической партии "Европейская солидарность" на выборах местных органов власти 2020 года. Емец 5-й раз сменил партийность, за что заслуженно может носит звание "специалиста по политическому переобуванию".

А именно в 2019 году году Емец баллотировался в столичном избирательном округе №221 от партии "Голос" Святослава Вакарчука. Ранее в паламент Емец был избран от партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

Политик неоднократно менял свои взгляды в зависимости от конъюнктуры и успел побывать членом партий "Реформы и порядок", "Наша Украина", (а также доверенным лицом бывшего Президента Виктора Ющенко), после перебежал к "Батькивщине", а в 2014 году присоединился к "Народному фронту".

Уточним, по данным аналитического портала Слово и дело, работая в парламенте предыдущего созыва, Емец выполнил 46% своих обещаний народного депутата. Нардеп подал 130 законопроектов, 674 предложения в таблицы поправок и 54 запроса. В Раде он выступал 86 раз с места и 85 раз - с трибуны. По данным письменной регистрации, Емец пропустил 31 пленарное заседание, а по данным электронной - 131.

Кроме того, журналисты небезосновательно подозревают Леонида Емца в подделке и фальсификации документов о трудовом стаже и дипломов.

Напомним, 16 сентября "Евросолидарность" объявила состав первой десятки кандидатов в депутаты Киевсовета. Супруга бывшего Президента Украины Марина Порошенко возглавила список партии на выборах.

Также в него вошли секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист Леонид Емец, лидер молодежной организации "Евросолидарности" Динара Габибуллаева, ветеран и волонтер Александр Погребиский. Во второй пятерке списка политсилы - Сергей Таран, Людмила Ковалевская, Виктор Кононенко, Константин Усов, Ольга Галицкая.

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября.

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