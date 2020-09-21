Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области

В столице состоялся II этап V конференции киевской областной организации политической партии "УКРАЇНА СЛАВЕТНА".

Во время конференции делегаты рассмотрели списки кандидатов от партии в областной и местные советы Киевщины.

В целом участники утвердили 54 предвыборных списка разных уровней, в которые вошли 1488 кандидатов. Возглавил партийный список Киевской области действующий депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Также, во время конференции состоялось торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве между политической партией "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" и "Партией защитников Украины", которую возглавляет ветеран войны на Востоке Тарас Костанчук.

Кроме участников АТО, волонтеров и общественных деятелей, на выборах 2020 политическую силу будут представлять предприниматели, депутаты разных уровней, выдающиеся спортсмены и патриотическая молодежь.

"Мы идем в политику ради того, чтобы наши дети улыбались, а улицы были безопасными и чтобы каждый человек знал, что рядом есть те, кто услышит и всегда поможет", - отметил во время своего выступления Вячеслав Соболев.

Среди приоритетных задач партии в своей предвыборной программе политическая сила выделяет вопросы безопасности, развития инфраструктуры, медицины и социальной защиты населения.

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