подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Выборы
  • Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области
21 сентября 2020, понедельник, 13:55 450
Выборы 2020-09-21T14:01:12+03:00
Українські Новини
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области

Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области

Ольга Фандорина
Киевская область, Вячеслав Соболев, УКРАЇНА СЛАВЕТНА, выборы2020

В столице состоялся II этап V конференции киевской областной организации политической партии "УКРАЇНА СЛАВЕТНА".

Во время конференции делегаты рассмотрели списки кандидатов от партии в областной и местные советы Киевщины.

В целом участники утвердили 54 предвыборных списка разных уровней, в которые вошли 1488 кандидатов. Возглавил партийный список Киевской области действующий депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Также, во время конференции состоялось торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве между политической партией "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" и "Партией защитников Украины", которую возглавляет ветеран войны на Востоке Тарас Костанчук.

Кроме участников АТО, волонтеров и общественных деятелей, на выборах 2020 политическую силу будут представлять предприниматели, депутаты разных уровней, выдающиеся спортсмены и патриотическая молодежь.

"Мы идем в политику ради того, чтобы наши дети улыбались, а улицы были безопасными и чтобы каждый человек знал, что рядом есть те, кто услышит и всегда поможет", - отметил во время своего выступления Вячеслав Соболев.

Среди приоритетных задач партии в своей предвыборной программе политическая сила выделяет вопросы безопасности, развития инфраструктуры, медицины и социальной защиты населения.

Больше новостей о: Киевская область Вячеслав Соболев УКРАЇНА СЛАВЕТНА выборы2020

В Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом - 275 новых случаев за сутки
Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд. Данные по областям
Новости
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
Шевченко находится на рабочем месте, а встречу в США Нацбанк не планировал 13:42
Принятие закона об онлайн-торговле и почтовой доставке лекарств защитит украинцев от фальсификата, - Евгений Смычок 13:32
В "Слуге народа" настаивают, что не нарушали закон, когда проводили конференцию на территории КНУ им. Шевченко 13:23
В строительной сфере процветает коррупция несмотря на видимость "реформы" отрасли, – СМИ 13:21
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Переход на зимнее время-2020. Когда украинцы переведут стрелки часов 05:45
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Жители Одесчины требуют от власти навести порядок с безопасностью в порту "Южный" 16:03 Документ
больше новостей
Украина на карантине 194-й день. Какие ограничения действуют в "красной" и "оранжевой" зонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok