Принятие Верховной Радой Украины закона №3615-1 "О внесении изменений в статью 19 закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами" профильные эксперты и участники рынка называют долгожданным шагом по созданию прозрачного и доступного фармацевтического рынка, который будет регулироваться соответствующим европейским нормам правовым полем.

Как отметил, комментируя новый закон, глава правления Ассоциации фармацевтов Украины Евгений Смычок, Верховная Рада Украины сделала еще один позитивный шаг в контексте адаптации украинского законодательства к правовому полю Европейского Союза, поскольку акт о дистанционной торговле и почтовой доставке медпрепаратов соответствует Директиве 2001/83/ЕС и Совета ЕС от 06.11.2001 г. "О своде законов Содружества о лекарственных средствах для человека".

Смычок констатирует, что закон, в первую очередь, защищает население от фальсификата и некачественных медпрепаратов, так как осуществлять онлайн-торговлю получат право исключительно лицензированные операторы, которые будут включены в электронный реестр Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Закон определяет, что субъекты хозяйствования, которые имеют лицензии на осуществление деятельности по розничной торговле лекарственными средствами и субъекты, которые на договорных условиях привлекаются к доставке лекарств конечному потребителю, несут административную и уголовную ответственность за нарушения установленных требований доставки медпрепаратов", - говорит Евгений Смычок.

Положительно закон восприняли и операторы почтовой связи Украины. По словам директора по продажам крупнейшей в Украине частной почтовой компании "Новая почта" Олеси Копчук, принятие закона - это огромный шаг к обеспечению максимальной доступности лекарств и качественного медицинского сервиса.

"Теперь любой житель Украины, независимо от того, где он находится, в большом мегаполисе или маленькой деревне, имеет возможность получить необходимые ему лекарственные препараты. Это важно и необходимо не только в период пандемии. Большое количество людей проходят систематически лечение, и есть постоянная потребность в определенных препаратах. Люди, которые находятся на стационарном лечении, и не могут просто выйти и купить в аптеке все необходимое. Это и люди с ограниченными физическими возможностями, наши бабушки и дедушки, молодые мамы. И конечно, работающее население, для которого возможность заказать лекарства онлайн и получить в почтомате возле дома, это огромная экономия времени", - сказала представитель "Новой почты".

Теперь, благодаря тому, что все получили четкие правила работы: правила лицензирования, требования к продаже онлайн, хранению и доставке медпрепаратов - потребитель, заказывая тот или иной препарат в онлайн-аптеке, сможет получить не только удобный и быстрый сервис, но и уверенность в качестве и безопасности продукции, которую покупает, соблюдении всех норм в отношении того или иного препарата.

Копчук отметила, что "Новая почта" выполняет все необходимые требования, утвержденные государством к доставке медицинских препаратов. Еще в мае компанией были закуплены специальные термобоксы, которые гарантируют соблюдение температурного режима. На данный момент, в условиях ежедневно растущего числа людей, заболевших коронавирусом, "Новая почта" активно развивает сеть почтоматов, которые находятся в вашем подъезде или рядом с ближайшим магазином - это быстрый, удобный и полностью бесконтактный способ получения.

В целом за 8 месяцев 2020 года компания открыла 1042 новых отделений и теперь на территории страны их количество возросло до 6856.

Напомним, что в первом чтении Верховная Рада Украины утвердила законопроект 14 июля 2020 года. За это время инициаторы провели публичное обсуждение документа с представителями фармацевтической отрасли, онлайн-торговли, почтовых операторов и курьерских служб, медицинских работников и волонтерских организаций.

В марте 2020 года, режим дистанционной торговли и почтовой доставки медицинских препаратов был введен постановлением Кабинета министров Украины в качестве эксперимента на период действия в Украине карантина в условиях пандемии COVID-19.

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