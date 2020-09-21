В строительной сфере процветает коррупция несмотря на видимость "реформы" отрасли, – СМИ

В градостроительной отрасли Украины процветает коррупция несмотря на попытки создать видимость ее реформирования со стороны заинтересованных лиц.

Об этом говорится в материале интернет-издания Экономические новости.

"Ни для кого не секрет, что имитация реформирования градостроительной отрасли происходит под тотальным контролем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко, а также его помощника Александра Сергиенко. Как сообщают СМИ, именно помощник нардепа является "главным вдохновителем" сомнительных новаций в градостроительстве, и он же "присматривает" за работой контролирующих ведомств - ликвидированной, но работающей Госархстройинспекции (ГАСИ) и формированием на замену ей Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ) и Государственной сервисной службы градостроительства (ГССГ)", - сказано в статье.

Там также вспоминают бывших подчиненных "отца современной коррумпированной системы Госархстройинспекции" - Алексея Кудрявцева, которые сейчас назначены заниматься реформированием отрасли.

"Это Васильченко Юрий - председатель ГИГУ, Башкиров Алексей - председатель ГССГ и Федоренко Богдан - и.о. председателя ГАСИ. Особенностью подбора кадров стала тотальное отсутствие руководящего опыта и собственного мнения новых руководителей новосозданных органов. Несмотря на абсурдность таких назначений, известные кукловоды умело сделали этих ребят виртуальными топ-менеджерами государственного управления, просто создав соответствующие страницы в социальной сети Facebook. Если исследовать публикации, то можно увидеть, что их ведет один профессиональный SMMщик. Таким образом, спрятав под этим информационным покрывалом настоящую деятельность по монетизации разрешительных функции ГАСИ с помощью Федоренко", - отметили в СМИ.

По их замечанию, если покинуть "виртуальный мир" реформаторов, то в реальности в области строительства коррупция еще больше процветает. Так, только за последнюю неделю, в 2 областях состоялись задержания чиновников ГАСИ.

"Как видим, кадровая политика даже в администрировании коррупционных схем Клочко-Сергиенко вполне провальная. Ведь любая деятельность, в том числе и коррупционная требует профессионального подхода. А эти "схематозники", отбирая на должности верных, рассчитывают на умных. В общем для "Слуги народа" схема вполне работающая. Запрос общества на уничтожение коррупционных схем в строительстве удовлетворили путем публичной ликвидации ГАСИ и созданием якобы совершенно новых органов. Но ГАСИ в состоянии ликвидации продолжает активно "монетизировать" рынок административных услуг в сфере строительства. А все это, еще одно доказательство того, что строительная реформа в Украине виртуальная, а коррупция в отрасли реальная", - резюмируется в материале.

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