Задержаны двое жителей Одессы, которые изготавливали и сбывали огнестрельное оружие, - Стрижак

Злоумышленники устроили подпольную мастерскую по месту жительства одного из фигурантов. Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства. Как сообщил глава полиции Крыма Виталий Стрижак, досудебным расследованием установлено, что незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия занимались двое жителей Одесской области. В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность злоумышленников, в частности провели ряд оперативных закупок огнестрельного оружия.

Следователи полиции Крыма под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г.Севастополя провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта, который обустроил свое помещение под мастерскую. Правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и нарезное оружие, почти 3 тыс патронов различного калибра, три гранаты РГД-5, гранатомет РПГ и тротиловую шашку.

Кроме того, изъято оборудование для изготовления взрывных устройств и оружия, устройства для бесшумной стрельбы, а также макеты пистолетов и их комплектующие.

Кроме того, изъято оборудование для изготовления взрывных устройств и оружия, устройства для бесшумной стрельбы, а также макеты пистолетов и их комплектующие.

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленников квалифицируются по ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 (незаконное хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также их изготовление и переработка по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.

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