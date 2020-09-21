Цена на электроэнергию в Украине незначительно снизилась

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 21 сентября снизилась на 0,3%, или на 4,62 гривен/МВт-ч до 1 479 гривны/МВт-ч по сравнению с 14 сентября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" снизилась на 5%, или на 82,2 гривны/МВт-ч до 1 539,30 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (44,35 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (5,58 евро/МВт-ч) в 8 раз, в Швеции (20,85 евро/МВт-ч) - в 2,1 раза.

При этом в Дании цена электроэнергии (60,08 евро/МВт-ч) на 35,5% выше, чем в Украине, во Франции (64,4 евро/МВт-ч) - на 45,2%, в Германии (61,1 евро/МВт-ч) - на 37,76%, в Австрии (61,92 евро/МВт-ч) - на 39,6%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 14,5%, или на 7,33 евро/МВт-ч до 57,86 евро/МВт-ч (1 929,38 гривны/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 21 сентября).

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.

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