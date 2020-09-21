подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 сентября 2020, понедельник, 10:24 129
Экономика 2020-09-21T11:00:02+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине незначительно снизилась

Цена на электроэнергию в Украине незначительно снизилась

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия энергетика Фото: Бизнес Цензор
Электроэнергия энергетика Фото: Бизнес Цензор

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 21 сентября снизилась на 0,3%, или на 4,62 гривен/МВт-ч до 1 479 гривны/МВт-ч по сравнению с 14 сентября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" снизилась на 5%, или на 82,2 гривны/МВт-ч до 1 539,30 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (44,35 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (5,58 евро/МВт-ч) в 8 раз, в Швеции (20,85 евро/МВт-ч) - в 2,1 раза.

При этом в Дании цена электроэнергии (60,08 евро/МВт-ч) на 35,5% выше, чем в Украине, во Франции (64,4 евро/МВт-ч) - на 45,2%, в Германии (61,1 евро/МВт-ч) - на 37,76%, в Австрии (61,92 евро/МВт-ч) - на 39,6%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 14,5%, или на 7,33 евро/МВт-ч до 57,86 евро/МВт-ч (1 929,38 гривны/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 21 сентября).

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.

Больше новостей о: Электроэнергия Цена на электроэнергию

Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд. Данные по областям
В Украине вступило в силу обновленное эпидзонирование. Какие города попали в "красную" зону
Новости
Рубль после выходных "просел" в цене. Курс российской нацвалюты на 21 сентября 11:00
Депутаты не обосновали необходимость снизить ставку НДС на продажу пшеницы, кукурузы и молока 10:56
В Украине падает количество проведенных ПЦР-тестов и тестов на антитела 10:41
Доллар и евро в начале недели взлетели в цене. Курс валют на 21 сентября 10:30
Дарницкой район Киева заволокло дымом. Пожар с мусорного полигона перешел на торфяники 10:25
больше новостей
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Переход на зимнее время-2020. Когда украинцы переведут стрелки часов 05:45
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из нескольких городов 15:47
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
больше новостей
Украина на карантине 194-й день. Какие ограничения действуют в "красной" и "оранжевой" зонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok