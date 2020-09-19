С друзьями или с семьей: психологи выяснили, с кем человек счастливее

В то время, как ученые объяснили, почему сиеста опасна для здоровья , психологи выяснили, с кем человек чувствует себя счастливее: с семьей или с друзьями. пишет Naked Science.

Проведенные ранее исследования показывают, что наличие близких отношений — основополагающая потребность человека, связанная с внутренним ощущением благополучия. Возможно, поэтому многие считают, что времяпрепровождение с семьей сделает их счастливее. Специалисты под руководством профессора психологии из St. Mary’s University (США) Натана Хадсона показали, что это не так.

В исследовании приняли участие более 400 человек, которых просили вспомнить свои ощущения во время общения с семьей и друзьями. Они также должны были рассказать, чем занимались в этот период, оценив такой опыт по разной эмоциональной шкале (от нуля до шести).

В результате исследователи смогли установить субъективный уровень счастья участников в то время, когда они общались с друзьями или с романтическим партнером и детьми. Он оказался выше при времяпрепровождении с друзьями.

Однако Хадсон с коллегами не спешат делать однозначных выводов и говорят, что такие результаты могут быть связаны с тем, что в компании приятелей люди, как правило, проводят свободное время и отдыхают, а в обществе родных зачастую занимаются неприятной работой, связанной с бытом.

Так, согласно тому же исследованию, 65 процентов времени, проведенного с друзьями, связано с общением, а в случае с романтическими партнерами и детьми эта цифра ниже — 28 процентов. При этом участники, как правило, положительно отзывались об общении со своей семьей, если в эти моменты речь не шла о бытовых обязанностях.

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