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02 августа 2020, воскресенье, 18:47 20
Lifestyle 2020-08-02T18:48:10+03:00
Українські Новини
Одиночество и нехватка общения: ученые назвали причину ожирения

Одиночество и нехватка общения: ученые назвали причину ожирения

Надежда Комендантова
Ученые, Исследование, Ожирение, Общение, одиночество
Ожирение. Фото:medsovet.info
Ожирение. Фото:medsovet.info

В то время, как эксперты назвали три полезные продукта, которые заменят сахар, ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) решили выяснить, как соотносятся между собой различные типы социальных связей у мужчин и женщин и объективные показатели абдоминального и общего ожирения.

Статья с результатами работы опубликована в журнале Plos One, пишет Naked Science.

Исследование проводили на основе данных Канадского исследования по проблемам старения о 28 238 взрослых людях (возраст от 45 до 85 лет). Авторы анализировали их социальные связи, окружность талии и индекс массы тела (ИМТ). "Мы обнаружили, что одиночество, вдовство или развод/расставание ассоциировались с худшими антропометрическими показателями у женщин и были связаны с более высокими рисками как абдоминального, так и общего ожирения. Редкое участие в жизни общества (один раз в месяц) среди женщин коррелировало с большей окружностью талии (+4,19 сантиметра)", — пишут ученые.

При этом у представителей "сильного" пола все оказалось наоборот: у одиноких и не ведущих активную социальную жизнь мужчин было меньше шансов заработать ожирение по сравнению с теми, кто был женат или просто жил вместе со второй половинкой. При этом наибольший показатель окружности талии также выявили у вдовцов, а мужчины, в круг общения которых входили более 219 человек, были более склонны иметь лишний вес.

"Также выяснилось, что регулярное участие в общественной жизни потенциально может нивелировать неблагоприятные связи между отсутствием партнера и ожирением у женщин. В целом совокупное влияние двух вариантов "дефицита" социальных связей на показатели избыточного веса было более выраженным у женщин, чем у мужчин", — добавили авторы работы. По словам ученых, существует много исследований о том, что брак способствует укреплению здоровья мужчин, но в меньшей степени это относили к женщинам, поэтому их результаты были удивительными.

"Кажется, что отсутствие активной социальной жизни будет своего рода стрессом и возымеет последствия для развития ожирения у мужчин, но мы обнаружили, что это, напротив, потенциально защищает их. Возможно, управление широким кругом общения становится источником стресса, поскольку исследования показали, что они часто делегируют своим женам обязанность по запоминанию дней рождения, организации различных мероприятий и семейных праздников", — отметила Анналин Конклин, одна из авторов исследования.

В целом ученые констатируют, что необходимо дополнительно изучить полученные результаты, чтобы понять возможные причинно-следственные связи между активной социальной жизнью и здоровьем взрослых. Вероятно, это стоит учитывать и в лечении пожилых одиноких женщин наряду с питанием и физическими упражнениями.

"Клиницисты могут мотивировать пациенток пожилого возраста, которые не имеют партнера, особенно овдовевших женщин, посещать различные мероприятия в качестве метода борьбы с ожирением", — подытожила Зейнаб Хоссейни, ведущий автор работы.

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Тем временем, ученые определили три фактора заражения COVID-19. Среди них есть ожирение.

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