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19 сентября 2020, суббота, 19:24 445
Налоги 2020-09-19T19:38:42+03:00
Українські Новини
Кредиторы запретили Украине снижать налоги, — Игорь Палица

Кредиторы запретили Украине снижать налоги, — Игорь Палица

Елена Новикова
Игорь Палица, МВФ, Налоги, ВВП, Кредиты, ЗА Майбутнє
Игорь Палица. Фото: пресс-служба
Игорь Палица. Фото: пресс-служба

В Украине один из самых высоких уровней налогов в мире, потому что этого требуют от нас международные кредиторы и "партнеры". Об этом во время Открытого форума сторонников партии "ЗА МАЙБУТНЕ" в Краматорске заявил лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

"ВВП страны у нас 150000000000 долларов за 2019 год. А налоговая нагрузка - 42%. То есть, 42% из ВВП - налоги. Например, в США - это 25%. А в Китае, наиболее быстро растущей экономике мира - 11%. Это дает возможность бизнесу быть конкурентоспособным. Мы же не снижаем налоги, потому что нам это запрещено. Нам МВФ и Международный банк запретили это. Если мы снизим налоги, то станем конкурентоспособными. Мы будем экспортировать продукцию, станем участниками мировых рынков. А для чего это нашим международным "друзьям", если они потеряют возможность сами продавать на мировых рынках и продавать нам свою продукцию?" - утверждает нардеп.

Он уверен, что даже ситуация в сельском хозяйстве свидетельствует о диктате международных кредиторов Украины.

"У нас сегодня овощи и фрукты продаются импортные, а не свои. Потому что в Европе сельское хозяйство дотируется, а у нас - убивается... Они нас колонизировали и продолжают это делать", - считает Игорь Палица.

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