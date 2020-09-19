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19 сентября 2020, суббота, 14:03 432
Политика 2020-09-19T14:03:01+03:00
Українські Новини
"За майбутнє" требует вернуть и усилить ответственность застройщиков за строительство социнфраструктуры

"За майбутнє" требует вернуть и усилить ответственность застройщиков за строительство социнфраструктуры

Елена Новикова
Партия
Партия "За майбутнє"

Половина украинских детей дошкольного возраста сидят с мамами - для них не хватает мест в детсадах. Поэтому, Женское движение "За майбутнє" инициирует принятие закона, который заставит застройщиков возводить социальную инфраструктуру, и - параллельно – намерено контролировать их через местные органы власти. Об этом рассказала руководитель Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова во время Третьего женского форума в Краматорске.

"Сейчас материнство в Украине – нелегкое испытание. Потому что женщина оказывается незащищенной. Работодатель часто ищет повод, чтобы ее уволить, пока она беременна. А подрастает малыш - женщина вынуждена сидеть с ним дома. Поскольку - чтобы попасть в садик, нужно становиться в очередь еще до беременности. Это в городах. А в деревнях часто садиков совсем нет - закрыли еще в 90-е годы, когда возникла "демографическая яма". Большинство женщин теряют профессиональные навыки, не имеют возможности самореализоваться", - заявила руководитель Женского движения.

По ее данным, в Киеве дефицит мест в детских дошкольных учреждениях достигает более 35%. И если раньше был хотя бы какой-то законный способ заставить застройщиков "отрабатывать" тему социальной инфраструктуры - так называемый паевой взнос, - то сейчас строительное лобби продавило его отмену, напоминает Суслова. С 1 января следующего года паевой взнос отменяется. "И ребенок, и мать становятся жертвами произвола строительного бизнеса и безответственности чиновников. Это значит, что ни одного нового садика мы не увидим, если не будем действовать, и немедленно", - убеждена она.

Председатель политической силы "За майбутнє" Игорь Палица рассказал, что депутатская группа "За майбутнє" при участии специалистов - участников Женского движения - уже разработала и представила законопроект, который обяжет застройщиков возводить или обновлять социнфраструктуру раньше, чем они будут сдавать в эксплуатацию свои жилые объекты. Это будет главным условием для сдачи домов.

Игорь Палица напомнил, что проблема с детсадами на самом деле является очень серьезной, по большому счету, она вредит всей экономике. "Отсутствие социальной инфраструктуры бьет рикошетом по экономике в целом: каждая семья теряет кормилицу, а государство - качественных специалистов", - считает Игорь Палица.

В свою очередь, присутствующий на Форуме председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец напомнил, что недоступность социальной инфраструктуры - одна из самых острых болевых точек как для жителей Востока, так и всей страны. По его убеждению, это откровенное нарушение прав человека. "Бизнес-интересы отдельных влиятельных групп не имеют права брать в заложники наших детей, разрушать семьи, закрывать в четырех стенах трудоспособных женщин", - отметил Лубинец.

В свою очередь, Женское движение "За майбутнє" намерено на уровне местной власти ввести контроль за работой застройщиков, выходить с ними на диалог, заключать общественные соглашения, суть которых: обязательное строительство детских учреждений рядом с каждой новостройкой.

"Мы - вместе с органами местного самоуправления - проведем ревизию детских учреждений по всей стране. Особенно - в сельской и отдаленной местности. Нужно найти заброшенные забытые помещения садов, обновить их и вернуть детям. Материнство - это не бремя. Это счастье. Мама имеет все права на самореализацию и на развитие своего ребенка", - резюмировала Ирина Суслова.

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