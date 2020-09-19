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  • В случае "выборов без Кернеса" решающим будет мнение Ярославского, – эксперт
19 сентября 2020, суббота, 10:07 503
Политика 2020-09-19T10:07:07+03:00
Українські Новини
В случае "выборов без Кернеса" решающим будет мнение Ярославского, – эксперт

В случае "выборов без Кернеса" решающим будет мнение Ярославского, – эксперт

Анна Рудык
Александр Ярославский. Фото: DCH
Александр Ярославский. Фото: DCH

Действующий городской голова Геннадий Кернес и бизнесмен из TOP-10 Forbes Ukraine Александр Ярославский — единственные действительно значимые центры влияния в Харькове. Госпитализация Кернеса внесла резкие коррективы в ход предвыборной кампании, и "фактор Ярославского" стал решающим.

Такое мнение высказал у себя на Facebook Андрей Капустин, харьковчанин, экс-депутат Харьковского горсовета, известный общественный деятель и правозащитник, журналист-расследователь и публицист, многие годы освещающий события в родном городе.

"В Харькове последних лет 20-30 есть только два имени, которые знают все. И только два человека, влияние которых на все процессы в городе осязаемо, весомо и зримо. Кернес и Ярославский, Ярославский и Кернес. Многолетний градоначальник-устроитель городского быта Геннадий Адольфович и Александр Владиленович, который уже подарил городу Евро-2012 с аэропортом, стадионом, большим футболом, фешенебельным отелем, а теперь собирается подарить стране украинскую Кремниевую Долину на базе ХТЗ", — отмечает их роль в жизни города эксперт.

Капустин напоминает, что в разные годы мэр и бизнесмен были в разных отношениях: дружили, ругались, сотрудничали, соратничали: "Судьба распорядилась так, что в судный для человечества пандемический год, помирились. Вместе говорили с бизнесом о помощи больницам, раздавали пайки и аптечки пенсионерам. А теперь, если Всевышний распорядится так, что здоровье не позволит Кернесу вернуться в мэрское кресло, то Ярославский останется один. Потому что есть он и все остальные. Политики, бизнесмены, несистемные кандидаты, имя которым легион, но которые по узнаваемости, по заслугам отстоят от Ярика (так Ярославского называют футбольные фаны, преданно ожидающие его "возвращения короля" в футбол) на множество пушечных выстрелов".

Андрей Капустин напомнил, что Ярославский в последние годы дистанцируется от политики, но в нынешней ситуации возможно любое развитие событий: "Это давно не его уровень и размах. — напоминает Капустин. — Но мало ли что. Демонстративно дистанцировавшись от политики, Ярославский работает над проектами не столько бизнесовыми, сколько общенациональными – причем не только в Харькове. И если он не интересуется политикой, то политика – от ОП до главы сельрады и рядового избирателя интересуется им.". 

В случае, если Александр Ярославский все же не будет баллотироваться лично, его роль в городе будет стабилизирующей, считает эксперт. "Именно благодаря ему, структурообразующему и структуроудерживающему, думаю, Харькову удастся избежать хаоса, неизбежного в таких случаях, как вынужденный выход Кернеса из игры престолов. Ведь  Харьков – это слишком лакомый кусок, на дележ которого найдется очень много желающих. От распальцованных киевских чиновников до разномастных бандитов. Однако фактор Ярославского легко остудит пыл алчущих и жаждущих. А наиболее прозорливые политики, если предвыборное поле таки освободится, начнут искать у Ярославского поддержку. Потому что публичная поддержка Ярославского – это голоса харьковчан", — прогнозирует Капустин.

Как известно, городской голова Харькова с подтвержденным диагнозом COVID-19, госпитализирован в немецкую клинику "Шарите".

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