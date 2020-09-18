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18 сентября 2020, пятница, 21:48 738
Экономика 2020-09-18T22:00:01+03:00
Українські Новини
Украина на саммите в октябре присоединится к "Зеленому Соглашению" ЕС

Украина на саммите в октябре присоединится к "Зеленому Соглашению" ЕС

Кира Молчанова
ЕС, Зеленая энергетика, Возобновляемая энергетика, Ольга Буславец, Зеленая электроэнергия, Зеленое Соглашение
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика

Украина выразила готовность присоединиться к европейскому "Зеленому Соглашению" и уже 1 октября на саммите Украина-ЕС обе стороны официально подтвердят заинтересованность в "Зеленом Соглашении".

Об этом заявил Председатель делегации ЕС в Украине Матти Маасикас вчера на 11-м Европейско-украинском энергетическом Дне - одной из важнейших конференций в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности Украины. Основной темой обсуждения нынешней конференции было будущее украинской энергетики и ее перспективы и развитие в рамках "Зеленого Соглашения" ЕС. Как известно, ЕС поставил себе амбициозную цель — превратить Европу в первый в мире климатически нейтральный континент до 2050 года. И одним из приоритетов этой цели является развитие чистой энергетики и уменьшение загрязнения.

И.о. Министра энергетики Украины Ольга Буславец подтвердила на конференции, что Украина стремится присоединиться к Европейскому зеленому курсу. "По моему мнению, "Зеленое соглашение" — это возможность для Украины стать более сильной. Для обеспечения выполнения "Зеленого соглашения" Украина внедряет мощную энергетическую реформу, которая предусматривает системные меры по повышению энергоэффективности Украины. ВИЭ на сегодня — это не только ключ к успешному развитию национальной экономики, это также ключ к энергетической нейтральности", — заявила она.

По словам и.о. министра энергетики, важно предложенный сегодня закон Украины "Об энергетической эффективности", который внедряет Европейскую директиву об энергоэффективности. На сегодня Министерством энергетики уже разработан Национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года. Этот план включает ряд индикаторов, которые позволят планировать краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную траекторию выполнения амбициозных целей, а также анализировать, насколько меры в той или иной сфере эффективны или нуждаются в корректировке.

Народный депутат Украины, сопредседатель межфракционного объединения "Энергетика и окружающая среда" Леся Василенко заверила на конференции, что Украина делает продвижение по приближению к "Зеленому Соглашению" ЕС. Сегодня идет работа вместе с министерством энергетики над законодательными инициативами, которые помогут взаимодействию и имплементации "Зеленого Соглашения" ЕС в Украине.

Основной темой обсуждения нынешней конференции было будущее украинской энергетики и ее перспективы и развитие в рамках "Зеленого Соглашения" ЕС. Как известно, ЕС поставил себе амбициозную цель - превратить Европу в первый в мире климатически нейтральный континент до 2050 года. И одним из приоритетов этой цели является развитие чистой энергетики и уменьшения загрязнения.

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