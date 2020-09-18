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  • Все кандидаты от "Евросолидарности" в Киевсовет - профессионалы с опытом управленческой работы, - Владимир Прокопив
18 сентября 2020, пятница, 18:53 490
Политика 2020-09-18T19:29:31+03:00
Українські Новини
Все кандидаты от "Евросолидарности" в Киевсовет - профессионалы с опытом управленческой работы, - Владимир Про

Все кандидаты от "Евросолидарности" в Киевсовет - профессионалы с опытом управленческой работы, - Владимир Прокопив

Ольга Фандорина
Киевсовет, Владимир Прокопив, Местные выборы-2020, Выборы в Киевсовет
Владимир Прокопив. Фото: uk.wikipedia.org/wiki/
Владимир Прокопив. Фото: uk.wikipedia.org/wiki/

Команда "Европейской Солидарности" - самая сильная и наиболее профессиональная команда, которую может получить Киевсовета. Ведь все кандидаты от "ЕС" в городской совет - профессионалы с опытом управленческой работы. Об этом заявил председатель Киевской городской организации партии "ЕС" Владимир Прокопив в эфире телеканала "Прямой". Он подчеркнул, что приоритетными задачами для партии будут развитие местного самоуправления в столице, эффективная коммуникация с обществом и приближения Киева к европейским стандартам развития.

"Европейская Солидарность" имеет большой и кадровый капитал. Избирательный список в Киевсовет состоит из профессионалов. Во многих из них за плечами - опыт управленческой и политической работы. С такой командой у нас точно получится сделать город лучшим. Можете не сомневаться: в следующем созыве Киевского городского совета "ЕС" продолжит воплощение европейских практик в управлении столицы, каких бы усилий нам это не стоило", - говорит Владимир Прокопов.

Он отметил, что "Европейской Солидарности" уже удалось реализовать множество проектов, полезных для города и киевлян. В частности - Общественный бюджет, который успешно функционирует в столице с 2017 года. С момента, когда этот инструмент заработал, до сих пор горожане подали более 5000 идей. Из них более тысячи стали победителями, более 970 уже реализовано. Владимир Прокопив подчеркнул, что "ЕС" обязательно продолжит развивать Общественный бюджет.

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