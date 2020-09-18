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18 сентября 2020, пятница, 18:01 489
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Українські Новини
Партия "Голос" в Днипре выступила против любых махинаций в избирательных комиссиях

Партия "Голос" в Днипре выступила против любых махинаций в избирательных комиссиях

Петр Стуженко
Голос, Борис Филатов, Геннадий Корбан, Местные выборы-2020, Владимир Юрченко, Днипровская ГИК
Святослав Вакарчук и Кира Рудык. Фото: goloszmin.org
Святослав Вакарчук и Кира Рудык. Фото: goloszmin.org

Днипровская городская организация политической партии "Голос" (председатель партии Кира Рудык, лидер - Святослав Вакарчук) сменила в составе городской избирательной комиссии людей, ранее назначенных туда по их партийной квоте Геннадием Корбаном.

Об этом сообщило интернет-издание Экономические новости.

Как считают эксперты, этой заменой "Голос" разрушил планы действующего городского головы Бориса Филатова и его политического партнера Корбана монополизировать политическое влияние на местный избирком, а также саботировать принятие нужных им решений.

"Наша политсила, как вы прекрасно знаете, является едва ли не единственной в стране, у которой вопросы борьбы с коррупцией, в том числе и с коррупцией политической, являются базовыми и основополагающими в партийной идеологии. Потому во всех неясных или конфликтных ситуациях мы поступаем просто - в строгом соответствии с законом. Каждое решение избиркома, в том числе и в отношении Филатова, нужно рассматривать сквозь призму законности, без излишней его политизации. Я не буду давать никаких политических оценок решениям городской избирательной комиссии, но четко скажу, что наши представители голосовали и будут голосовать по закону", - прокомментировал ситуацию председатель городской парторганизации "Голос" Владимир Юрченко.

Также на своей странице в социальной сети Facebook Юрченко заявил: "Если под кого-либо прогнулся, все, ты не хозяин своего голоса. За тебя будут говорить другие, как в кукольном театре. Мы все это начали не ради декораций и балагана".

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