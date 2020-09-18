Область поднялась на 9-е место в рейтинге развития регионов, – черниговский губернатор Прокопенко

Председатель Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко сообщил, что по данным мониторинга Министерства развития общин и территорий Черниговская область вышла на 9-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов Украины за январь-июнь 2020 года.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Черниговской ОГА.

По итогам января-сентября 2019 года область занимала 15-е место, по итогам января-декабря 2019 года область также была на 15-м месте. Существенно улучшить ситуацию удалось в первом квартале 2020 года - по итогам января-марта 2020 ода область поднялась на 3 ступеньки и вышла на 12-е месте. Во втором квартале 2020 года удалось еще больше улучшить этот результат - по итогам января-июня 2020 область вышла на 9-е место среди всех регионов Украины.

За всю историю действующей Методики мониторинга и оценки результативности государственной региональной политики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.2015 года - Черниговская область впервые поднялась на 9-е место среди регионов Украины.

Прокопенко прокомментировал эти достижения так: "Благодаря слаженным действиям команды мы подняли область на 9-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов, это самый высокий результат за всю историю мониторинга. Это мощная командная работа, а всегда там, где есть согласие - есть результат".

Высокие темпы роста обеспечены по 4 направлениям:

1. Финансовая самодостаточность - область поднялась сразу на 11 ступенек (с 14-го на 3-е место среди регионов).

Так, по темпам роста доходов местных бюджетов область вышла на пятое место. Результат - 105,4%, при среднем по Украине 101,9%. По доходам местных бюджетов на 1 человека - на 9-м месте с показателем 3 тыс. гривен, среднестатистический по Украине - 3,4 тыс. гривен.

2. Экономическая эффективность - область поднялась на 4 позиции (с 13-го на 9-е место среди регионов).

Черниговская область - лидер по индексу роста строительной продукции. Рост в 1,4 раза. Общий по Украине - 94,5%.

3. Развитие инфраструктуры - область поднялась сразу на 6 позиций (с 19-го места вышли на 13-е).

4. Инвестиционное развитие и внешнеэкономическая сотрудничество - область поднялась на 6 позиций (с 23-го на17-е место среди регионов).

Среди прочего, область уменьшила задолженность по выплате заработной платы и по этому показателю заняла 8-е место среди регионов Украины. Результат - 1% при среднестатистическом по Украине 3,6%.

По объему прямых иностранных инвестиций на 1 человека с начала инвестирования область вышла на 8-ю позицию (447,4 гривен на 1 человека).

По индексу капитальных инвестиций - поднялись на 13-ю позицию (область - 64,6%, Украина - 65,1%), такое же место занимаем по объему экспорта товаров на 1 человека (область - 384,6 долларов США).

В общем, экспорт товаров из области продолжает расти, в то время, как в целом по Украине экспорт товаров падает.

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