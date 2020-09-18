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18 сентября 2020, пятница, 16:11 599
Налоги 2020-09-18T16:30:01+03:00
Українські Новини
Принятие закона о снижении НДС для аграриев снизит стоимость продуктов питания в магазинах, – нардеп

Принятие закона о снижении НДС для аграриев снизит стоимость продуктов питания в магазинах, – нардеп

Петр Стуженко
Аграрии, ЗА Майбутнє, Законопроект №3656, Снижение НДС, Иван Чайкивский
Иван Чайкивский. Фото: agropolit.com
Иван Чайкивский. Фото: agropolit.com

Принятие в целом законопроекта №3656 о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для аграриев позволит снизить цены в торговых сетях и тем самым привлечет покупателей, которые уже начали ездить за товарами в Польшу.

Об этом заявил секретарь парламентского аграрного комитета, народный депутат от партии "За майбутнє" Иван Чайкивский.

17 сентября Верховная Рада Украины приняла законопроект в первом чтении. "Аграрный сектор уже давно ждет этот законопроект. Если мы посмотрим на наших соседей-поляков, у них на мясо и молоко 7% НДС. У нас 20% НДС - и мы видим, как наши граждане ездят в Европу за покупками. После принятия этого законопроекта мы сможем снизить стоимость товаров на полках магазинов. И товары украинских производителей будут более конкурентными", - сказал Чайкивский.

Напомним, законопроект №3656 предлагает снижение ставки НДС для аграрного сектора с 20% до 14% при операциях по поставке на таможенной территории Украины и ввоза на таможенную территорию Украины крупного рогатого скота, свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов , семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семян и плодов других масличных, сахарной свеклы.

Уменьшением ставки НДС законодатели планируют стимулировать детенизацию в агропромышленном комплексе (АПК) и тем самым увеличить налоговые поступления в бюджет, а также несколько компенсировать агропроизводителям потери оборотных средств из-за отмены спецрежима НДС. Фермеры и аграрные ассоциации неоднократно призывали Верховную Раду принять законопроект №3656 можно скорее.

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