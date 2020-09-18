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18 сентября 2020, пятница, 15:55 222
Верховная Рада и партии 2020-09-18T16:00:21+03:00
Українські Новини
Секретарь СНБО Данилов должен уйти в отставку за разжигание религиозной розни и гонения на верующих, – ОПЗЖ

Секретарь СНБО Данилов должен уйти в отставку за разжигание религиозной розни и гонения на верующих, – ОПЗЖ

Петр Стуженко
ОПЗЖ, Алексей Данилов, СНБО Украины, Отставка чиновника
Алексей Данилов. Фото: Facebook
Алексей Данилов. Фото: Facebook

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова из-за его угроз в адрес религиозных организаций, разжигания религиозной розни и провоцирования гражданского конфликта.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Секретарь Совета, возглавляемого Президентом Украины Владимиром Зеленским, предупредил о возможности уголовного преследования за участие в сугубо мирных мероприятиях: конференциях, круглых столах, международных форумах и крестных ходах. Оскорбительный, циничный и угрожающий тон чиновника, а также приводимая им аргументация не оставляют сомнений, что объектом гонений вновь избрана Украинская православная церковь – единственная каноническая православная церковь в Украине", - уточнили в официальном заявлении партии.

Также в ОПЗЖ напомнили о фактах нападений националистов-радикалов на священников и участников крестных ходов, забрасывании камнями икон при попустительстве власти. "Заявления секретаря СНБО подтверждают, что Зеленский и его окружение идут по пути Порошенко не только в вопросе армии, дискриминации русского языка, но и в вопросе организации гонений на церковь и верующих", - считают оппозиционеры.

По мнению представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь", подобные заявления Данилова являются частью кампанию по травле Украинской православной церкви и свидетельствуют о возвращении к антинародной и антиконституционной политике режима Порошенко.

"Требуем немедленной отставки секретаря СНБО Данилова за вмешательство в дела церкви, превышение власти и использование своего положения для очередной попытки ограничения конституционных прав граждан, за разжигание религиозной розни и провоцирование гражданского конфликта. Если отставка Данилова не произойдет, это будет означать, что  преследование по религиозным мотивам осуществляется по указанию Президента Украины Владимира Зеленского и он несет за это полную ответственность", - подытожили в заявлении ОПЗЖ.

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