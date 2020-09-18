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18 сентября 2020, пятница, 14:49 8
Судебная власть 2020-09-18T14:59:52+03:00
Українські Новини
НААУ приобщили к делу о конституционности закона «О Высшем антикоррупционном суде», - Изовитова

НААУ приобщили к делу о конституционности закона «О Высшем антикоррупционном суде», - Изовитова

Николай Савенко
Конституция, Конституционный суд, НААУ, Высший антикоррупционный суд, ВАКС, Изовитова
Адвокатура Фото: Международный культурный портал Эксперимент
Адвокатура Фото: Международный культурный портал Эксперимент

Конституционный суд привлек Национальную ассоциацию адвокатов к конституционному производству относительно конституционности закона «О Высшем антикоррупционном суде».

Об этом сообщила Председатель НААУ и Совета судей Украины Лидия Изовитова во время заседания САУ, передают Українські Новини.

Она рассказала, что в Конституционном суде по конституционному представлению 49 народных депутатов открыто производство о конституционности закона «О Высшем антикоррупционному суде».

«К нам поступило постановление Конституционного суда и письмо председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. И Александр Тупицкий сообщает нам, что постановлением Конституционного суда нас, Национальную ассоциацию адвокатов Украины привлечено к конституционному производству по этому вопросу. Это большая честь, быть вовлеченным в конституционное производство и мы уже даже определились с представителями нашими, которые будут принимать участие в этом заседании», - отметила Изовитова.

Она добавила, что роль адвокатов в ВАКС нивелируются, наблюдаются перманентные жалобы от адвокатов и определенный тренд на злоупотребления полномочиями со стороны судей ВАКС.

Среди основных нарушений: игнорирование принципа состязательности процесса, необеспечение конституционных положений судебной защиты обвинения, откровенное давление на защитников и их клиентов.

Кроме того, Изовитова сообщила, что в рамках подготовки выводов к законопроекту №3711 об изменениях в закон «О судоустройстве и статусе судей» «Венецианская комиссия» также обратилась к НААУ по поводу ее позиции.

«Наше видение заинтересовало экспертов «Венецианской комиссии» и я получила письмо с просьбой соображения, предложения и замечания НААУ направить в Совет Европы и «Венецианскую комиссию», - сообщила Изовитова.

Напомним, заседание Совета адвокатов пройдет 18 и 21 сентября. САУ рассмотрит результаты деятельности Рабочих групп по выработке внесении изменений в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» по поводу позиции председателя комитета ВРУ по вопросам правовой политики Костина по реформированию КДКА регионов; предоставления Высшему совету правосудия комментариев (предложений) к проекту рекомендаций по доступу к правосудию в условиях карантина; несоблюдения процедуры допуска и сдачи квалификационного экзамена, результаты деятельности комиссии по анализу практики Верховного Суда и другие.

Кроме того, в рамках заседания САУ состоится международная дискуссия на тему: «Правовое регулирование независимой профессиональной деятельности адвоката в Украине». Мероприятие проводят совместно НААУ и Международная комиссия юристов (МКЮ).

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