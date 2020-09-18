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18 сентября 2020, пятница, 14:55 599
Кабмин 2020-09-18T14:55:01+03:00
Українські Новини
Правительство "банкротит" единственно прибыльное энергетическое предприятие Украины "Укргидроэнерго", - СМИ

Правительство "банкротит" единственно прибыльное энергетическое предприятие Украины "Укргидроэнерго", - СМИ

Ирина Дорофейчук
Правительство, Укргидроэнерго, Кабинет Министров Украины, Зеленский, Буславец
Денис Шмыгаль. Фото: КМУ
Денис Шмыгаль. Фото: КМУ

Правительство Украины планирует переподчинить государственную компанию "Укргидроэнерго" напрямую премьер-министру Денису Шмыгалю, информирует портал vesti.ua. Такой шаг правительства эксперты расценивают как рейдерскую атаку на "Укргидроэнерго" с целью получить контроль за последним прибыльным предприятием энергетической отрасли.

Убыток "Укрэнерго" составил 18 млрд. грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК "Энергоатом" - 2,65 млрд. грн, убыток "Центрэнерго" - 493 млн грн. "Укргидроэнерго" закончила первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд. грн дивидендов.

Попытка правительства Дениса Шмыгаля взять под контроль "Укргидроэнерго" реализуется за спиной президента Владимира Зеленского. Таким решением премьер Шмыгаль подрывает авторитет Зеленского и наносит вред его репутации, так как складывается впечатление, что президент соучастник рейдерского захвата "Укргидроэнерго".

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" обратилась к премьеру Денису Шмыгалю и в.и.о. министра энергетики Ольги Буславец с требованием разъяснить причины столько быстрого и непрозрачного переподчинения единственного прибыльного государственного предприятия электрогенерации.

Решение правительства Шмыгаля переподчинить "Укргидроэнерго" является нарушением международных договоренностей Украины и ЕС. Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС запрещает Кабмину управлять имуществом предприятий, в т.ч. "Укргидроэнерго". Государство может управлять "Укргидроэнерго" и другой собственностью или через Минфин, или через Минэкономики, или через профильное министерство.

Решение правительства относительно "Укргидроэнерго" направлено на дальнейшую продажу "Укргидроэнерго" заинтересованным бизнес-структурам. При этом "Укргидроэнерго" получило международные кредиты от Европейского инвестиционного банка, а в кредитном соглашении значится, что до возврата кредитов не может быть ни реорганизации, ни объединения, ни разделения, ни других действий с компанией.

Международные договоры предусматривают, что "Укргидроэнерго" ведет работу исключительно через Минэнерго. А правила Организации экономического сотрудничества и развития прямо запрещают совмещать владение и управление государственной собственностью. Соответственно Кабмин не может управлять "Укргидроэнерго".

Компания "Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (7.00-10.00 и 18.00-21.00). Сейчас компания демонстрирует эффективную и прибыльную деятельность. Переподчинение "Укргидроэнерго" приведет к упадку компании и отказу ЕБРР и Мирового банка финансировать проекты строительства новых ГЭС и ГЭАС.

Правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, правительство вмешивалось в деятельность компании "Энергоатом", что привело к накоплению 20 млрд. грн долгов "Энергоатомом".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль работал в компании "ДТЭК Западэнерго".

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