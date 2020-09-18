На Днепропетровщине ремонтируют трассы на Николаев и Кривой Рог

На Днепропетровщине в рамках Национальной программы "Велике будівництво" проходит активный ремонт трассы H-11 Днепр – Николаев и трассы М-04 Днепр – Кривой Рог. Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Голик, опубликовав фото и видео ремонтных работ.

Национальная программа "Велике Будівництво", инициированная Президентом Владимиром Зеленским предполагает уже в этом году строительство и ремонт 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, а также 4 000 километров дорог национального значения и 2500 км – местного.

Как сообщалось, в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные 100 млрд грн. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

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