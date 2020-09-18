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Українські Новини
В Киеве полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство мужчины, – Андрей Крищенко

В Киеве полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство мужчины, – Андрей Крищенко

Петр Стуженко
Андрей Крищенко, Нацполиция Киева, Убийство человека
Место происшествия у
Место происшествия у "Академгородка". Фото: kyiv.npu.gov.ua

Вчера, 17 сентября, около 10 часов в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении бездыханного тела мужчины возле водоема в районе "Академгородка". По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинолог и судебно-медицинский эксперт. На месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленный труп мужчины с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями по всему телу.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в г. Киеве.

"При себе у потерпевшего не было никаких документов, поэтому мы сразу начали устанавливать его личность. Менее чем через час мы владели всеми его анкетными данными и начали изучать круг общения", - уточнил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Проанализировав полученную информацию, оперативники вышли на след подозреваемых в убийстве.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в течение 3 часов установили лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления. Их задержали в Киево-Святошинском районе с привлечением сотрудников спецподразделения полиции. Злоумышленниками оказались уроженцы Днепропетровской и Херсонской областей, 1989 и 1990 годов рождения. В ходе проведения первоочередных следственных действий и обысков по месту жительства задержанных изъяли многочисленные вещественные доказательства, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут указывать на их причастность к совершению этого преступления", - добавил Корищенко.

В ходе досудебного расследования уже установлено, что злоумышленники пригласили 33-летнего знакомого на прогулку в лес, а чтобы беспрепятственно завладеть его имуществом, напоили снотворным. Поняв, что оно не подействовало, жестоко расправились с ним и отобрали личные вещи. Мобильный телефон они сдали в ломбард, за что получили 15 тыс. гривен.

 

Сейчас оба задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №8 следователи готовят задержанным сообщение о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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