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18 вересня 2020, пʼятниця, 14:20 134 Відео
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Українські Новини
У Києві поліцейські упродовж кількох годин розкрили вбивство чоловіка, – Андрій Крищенко

У Києві поліцейські упродовж кількох годин розкрили вбивство чоловіка, – Андрій Крищенко

Петро Стуженко
Андрій Крищенко, Вбивство людини, Нацполіція Києва
Місце події біля
Місце події біля "Академмістечка". Фото: kyiv.npu.gov.ua

Вчора, 17 вересня, близько 10-ї години до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення бездиханного тіла чоловіка біля водойми в районі "Академмістечка". За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники карного розшуку, кінолог та судово-медичний експерт. На місці події правоохоронці виявили закривавлений труп чоловіка з перерізаним горлом та численними ножовими пораненнями по всьому тілу.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в м. Києві.

"При собі у потерпілого не було жодних документів, тому ми одразу почали встановлювати його особу. Менш ніж за годину ми володіли всіма його анкетними даними та почали вивчати коло спілкування", - уточнив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Проаналізувавши отриману інформацію, оперативники вийшли на слід підозрюваних у вбивстві.

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції протягом трьох годин встановили осіб, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину. Їх затримали в Києво-Святошинському районі із залученням співробітників спецпідрозділу поліції. Зловмисниками виявилися уродженці Дніпропетровської та Херсонської областей, 1989 та 1990 років народження. У ході проведення першочергових слідчих дій та обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили численні речові докази, речі потерпілого та інші предмети, які можуть вказувати на їх причетність до скоєння цього злочину", - додав Крищенко.

У ході досудового розслідування уже встановлено,  що зловмисники запросили 33-річного знайомого на прогулянку до лісу, а щоби безперешкодно заволодіти його майном, напоїли снодійним. Зрозумівши, що воно не подіяло, жорстоко розправилися з ним та відібрали особисті речі. Мобільний телефон вони здали в ломбард, за що отримали 15 тис. гривень.

 

Наразі обоє затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №8 слідчі готують затриманим повідомлення про підозру. Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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