Журналистка Українських Новин Алена Захарова победила в одной из номинаций конкурса PRESSZVANIE

16 сентября были объявлены победители конкурса для журналистов PRESSZVANIE. Победителем в категории "Бизнес" в номинации "Потребительские рынки" стала журналистка Українських Новин Алена Захарова. Она разделила первое место с Марией Бабенко из издания Фокус. Об этом сообщают Українські новини.

В этом году церемония награждения впервые состоялась в онлайн формате.

Почти 1 тыс. зрителей приняли участие в прямой трансляции финала конкурса.

В шорт-лист премии вошли 54 журналистов и редакторов, среди которых 22 – заняли первые места.

Голосование за лучших продолжалось в течение двух месяцев.

Результаты голосования были озвучены во время онлайн-церемонии награждения и сейчас находятся в открытом доступе на сайте премии в разделе "Результаты".

PRESSZVANIE – ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается за лидерство и профессионализм. Премия учреждена в 2005 году и проходит под эгидой общественной организации "Пресзвание Украины", цель которой – способствовать профессиональному развитию журналистов в Украине, обучая и отмечая заслуги выдающихся.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости