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  • Журналистка Українських Новин Алена Захарова победила в одной из номинаций конкурса PRESSZVANIE
18 сентября 2020, пятница, 14:34 36
СМИ 2020-09-18T14:45:01+03:00
Українські Новини
Журналистка Українських Новин Алена Захарова победила в одной из номинаций конкурса PRESSZVANIE

Журналистка Українських Новин Алена Захарова победила в одной из номинаций конкурса PRESSZVANIE

Александр Савич
Журналистика, Журналисты, Премия, Українські Новини, PRESSZVANIE, Премия для журналистов PRESSZVANIE, Алена Захарова
Журналистка Українських Новин Алена Захарова заняла 1-ое место в номинации
Журналистка Українських Новин Алена Захарова заняла 1-ое место в номинации "Потребительские рынки" премии PRESSZVANIE. Фото: PRESSZVANIE

16 сентября были объявлены победители конкурса для журналистов PRESSZVANIE. Победителем в категории "Бизнес" в номинации "Потребительские рынки" стала журналистка Українських Новин Алена Захарова. Она разделила первое место с Марией Бабенко из издания Фокус. Об этом сообщают Українські новини.

В этом году церемония награждения впервые состоялась в онлайн формате. 

Почти 1 тыс. зрителей приняли участие в прямой трансляции финала конкурса.

В шорт-лист премии вошли 54 журналистов и редакторов, среди которых 22 – заняли первые места. 

Голосование за лучших продолжалось в течение двух месяцев. 

Результаты голосования были озвучены во время онлайн-церемонии награждения и сейчас находятся в открытом доступе на сайте премии в разделе "Результаты".

PRESSZVANIE – ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается за лидерство и профессионализм. Премия учреждена в 2005 году и проходит под эгидой общественной организации "Пресзвание Украины", цель которой – способствовать профессиональному развитию журналистов в Украине, обучая и отмечая заслуги выдающихся.

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