Журналістка Українських Новин Альона Захарова перемогла в одній з номінацій конкурсу PRESSZVANIE

16 вересня було оголошено переможців конкурсу для журналістів PRESSZVANIE. Переможцем в категорії "Бізнес" в номінації "Споживчі ринки" стала журналістка Українських Новин Альона Захарова. Вона розділила перше місце з Марією Бабенко з видання Фокус. Про це повідомляють Українські новини.

Цього року церемонія нагородження вперше відбулася в онлайн форматі.

Майже 1 тис. глядачів взяли участь в прямій трансляції фіналу конкурсу.

У шорт-лист премії увійшли 54 журналістів і редакторів, серед яких 22 - зайняли перші місця.

Голосування за найкращих тривало протягом двох місяців.

Результати голосування були озвучені під час онлайн-церемонії нагородження і зараз знаходяться у відкритому доступі на сайті премії в розділі "Результати".

PRESSZVANIE - щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається за лідерство і професіоналізм. Премія заснована в 2005 році і проходить під егідою громадської організації "Пресзваніе України", мета якої - сприяти професійному розвитку журналістів в Україні, навчаючи і відзначаючи заслуги видатних.

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