Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк

Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматю

За год войны НАБУ против Бахматюка его компания потеряла больше, чем от потери активов в оккупированном Крыму и Донецке в результате российской агрессии. За это время 9 тыс украинцев потеряли работу, налоговые поступления от компании в бюджет страны уменьшились на 50%, а экономика страны потеряла 0,3% ВВП.

О последствиях войны НАБУ против Олега Бахматюка для экономики страны и бюджета акционер группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" рассказал в своей колонке для "Украинской правды".

18 сентября 2020 исполняется ровно год с момента восстановления уже расследуемого и закрытого из-за отсутствия состава преступления дела против бизнесмена Олега Бахматюка. По его словам, этот год показал, насколько нелепой является система принятия решений антикоррупционными органами и каковы последствия этих решений для государства и для бизнеса.

"Мы видим очень интересную тенденцию: за прошедший год уровень поддержки НАБУ и деятельности Сытника упал до дна. Лишь 1,1% опрошенных полностью поддерживают деятельность Сытника на этом посту. НАБУ имеет рекордные антирейтинги в оценке работы, а уровень разочарования общества в декларируемой властью борьбе с коррупцией в государстве четко дает оценку работе этого органа и его руководителя", - пишет Олег Бахматюк. "Я не буду, конечно, утверждать, что именно это дело открыло глаза обществу на истинную ценность пребывания Сытника на этой должности, на красноречивую оценку украинцами эффективности деятельности НАБУ. Но дело Писарука и Бахматюка является хорошим примером, определенным маркером того, что антикоррупционная система не работает, что она является лишь имитацией бурной деятельности отдельных чиновников и инструментом борьбы с личными или политическими врагами".

Бахматюк отмечает, что до начала его преследования НАБУ по делу рефинансирования VAB банка, в группе компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" было создано 30 000 рабочих мест, уплачены только за последние три года 7,7 млрд грн налогов, производится 1% ВВП.

"Это тысячи реализованных для местных общин социальных, инфраструктурных, культурных проектов, это поддержка творческих коллективов и детских спортивных команд. Это компания, которую я создавал с 1991 года. Как раз тогда, когда один из основателей "Центра противодействия коррупции" отсиживал 10 лет за кражи, я активно строил 1800 объектов в 20 областях Украины. Теперь тот же ЦПК утверждает, что дело против меня никакого влияния на компанию не имеет. Я могу понять их мотивы: люди, которые ни дня не работали руками или головой в реальном секторе экономики, не понимают, как давление на акционера компании приводит к ограничению доступа к кредитным ресурсам, ограничению финансирования проектов, решению контрагентов минимизировать свои риски при работе с компанией, которую "мочат" силовики", - пишет Бахматюк.

Бизнесмен перечислил последствия для экономики и бюджета страны в результате его преследования Артемом Сытником: минус 9 тыс рабочих мест; закрытие порядка 20 птицефабрик, комбикормовых заводов; уменьшение налоговых выплат в бюджет на 50%; уменьшение производства готовой продукции на 30%; уменьшение финансирования социальных проектов в регионах.

"Во всем мире бизнес, который генерирует реальный ВВП, поддерживается государством. У нас почему-то все наоборот. Мы не претендуем на поддержку, мы претендуем хотя бы на то, чтобы нас услышали чиновники в высоких кабинетах и оценили последствия. А последствия ощутимы не только для Бахматюка и его компании, но и для экономики Украины - это прямые уменьшение поступлений в бюджет. Агрохолдинг "Авангард" во время российской агрессии потерял 30% мощностей. Во время личной войны Сытника со мной мы потеряли 50% мощностей компании", - заявил Олег Бахматюк.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка была открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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