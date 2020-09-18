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18 сентября 2020, пятница, 11:41 672
Налоги 2020-09-18T12:15:02+03:00
Українські Новини
Табак под контролем. Кабинет министров Украины опубликовал постановление о создании Национального оператора на

Табак под контролем. Кабинет министров Украины опубликовал постановление о создании Национального оператора на рынке табачных изделий

Петр Стуженко
Табак, Налоги, Сигареты, Правительство, Постановление
Сигареты Фото: Tengrinews
Сигареты Фото: Tengrinews

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о создании Национального оператора на рынке табачных изделий. По словам заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди, указанный пилотный проект будет реализован в срок до конца 2021 года.

"Табачный оператор будет создан для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом", - отметила Панаиотиди.

Кроме этого, в министерстве отмечают, что постановление КМУ позволит заложить фундамент для реализации проекта государственно-частного партнерства. Главная цель - привлечение инвестиций, а также внедрение системы отслеживания движения табачной продукции от производителя к розничному торговцу (Track&trace).

По мнению эксперта по экономическим вопросам Кирилла Сазонова, внедрение на рынке Национального оператора подакцизных товаров принесет в бюджет больше 15 млрд грн. Дополнительные средства поступят за счет вывода из тени части розничного акциза, НДС и уничтожение рынка нелегальной торговли сигаретами.

"Единственными противниками такого подхода могут выступать только те силы, розничные и оптовые торговцы сигаретами, которые заинтересованы в минимизации своих налоговых обязательств и уклонении от уплаты налогов. От этого государство теряет миллиарды гривен ежегодно", - считает эксперт.

Напомним, что 9 сентября Правительство поддержало предложение Минэкономики о создании Национального оператора на рынке табачных изделий, об этом сообщил сайт Правительственного портала.

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