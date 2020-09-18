"Даже не возбуждено уголовное дело". Василец прокомментировал пожар в доме родителей, - СМИ

Украинский журналист Дмитрий Василец прокомментировал поджог дома своих родителей в Черкасской области, информирует портал strana.ua.

По его словам, власть не спешит с возмущениями и озабоченностями по поводу пожара, как она это делала после ЧП в доме председателя правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Более того, правоохранители даже не возбудили уголовного дела.

"Нет реакции ни от Офиса Президента, ни от посольства США. Мне даже интересно было, а будет ли реакция. Я помню аналогичную историю с домом активиста Виталия Шабунина. Реакции от полиции нет. Сказали, что есть бумага от пожарников и этого им хватит. В этом плане сложно. Тем более, родители находятся в полушоковом состоянии. Будем принимать решение с адвокатом по поводу того, что полиция не возбудила уголовное дело, будем требовать, чтобы его возбудили", - сказал журналист.

Он добавил, что в деле с пожаром есть нестыковки.

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