Члены политической партии "Братство" сообщили, что общественные организации обнаружили масштабные злоупотребления депутатскими полномочиями в Запорожской области. Заинтересованность выполнения депутатами Запорожья и области своих полномочий обусловили очередные выборы местных органов власти.

Об этом говорится на официальной странице "Братства" в социальной сети Facebook.

"Братство" отметило, что в самом Запорожье и Запорожской области существует масштабная проблема с хищением средств депутатских фондов. По мнению политической партии, такая коррупционная составляющая обусловлена ​​тем, что на государственном уровне не урегулирован порядок контроля за фактическим получением гражданами средств. А вся ответственность за рациональное распоряжение депутатским фондом, который формируется за счет коммунальных средств, лежит исключительно на самих депутатах.

Указанные факты, разводя руками, подтверждили в телефонном разговоре и секретарь Запорожского городского совета Руслан Пидорич, и заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Валентина Малыш, и руководитель учреждения-распорядителя бюджетными средствами КУ "Компьютерный информационно-вычислительный центр" Запорожского областного совета Сергей Коломоец.

Члены политической партии отметили, что такие факты уже буди предметом журналистского расследования, в частности программы "5 канала" "Особый взгляд". В расследовании журналистами были освещен факт якобы выделение в 2016 году материальной помощи примерно 200 нуждающимся лицам. Комично, но даже те лица, которые непосредственно были помощниками указанных местных депутатов, отрицают факт получения таких выплат. Соответствующий комментарий предоставил журналистам помощник депутата Запорожского горсовета Михаила Прасола.

"То есть схема разворовывания оказалась на удивление простой и осуществлялась с помощью подделки заявлений лиц, нуждающихся в материальной помощи. Фактически, после принятия решения о выделении средств депутатами областного и городского советов, деньги получали лица, которые подчинены депутатам-руководителям преступной сделки, а не люди, которые в них действительно нуждались", - отметили в "Братстве".

Члены партии уточнили, что документы составлялись от имени разных депутатов, однако в частной беседе некоторые из них, в частности, бывший депутат Запорожского областного совета Артур Гатунок и депутат Запорожского облсовета Станислав Чередниченко отметили, что не имеют представления о выделении от их имени средств в 2016 году, а потому допускают, что их подписи мог быть просто сфальсифицированы.

Подобная проблема является долгоиграющей и глобальной, и не ограничивается преступным присвоением материальной помощи нуждающимся. Так, в заявлении партии есть ссылки на расследование общественной организации "Народний захист", которой осуществлялся анализ выделения материальной помощи за 2017-2018 годы. И установлены вопиющие факты.

По утверждениям активистов, материальная помощь выделялась одним и тем же лицам, которые вообще не знали об этом. Дошло до того, что один из получателей такой помощи, Леонид Томилин, случайно узнал, что был адресатом материальной помощи 44 раза на сумму 112 800 гривен. В разговоре с активистами, Томилин опроверг факт получения такой многочисленной помощи и назвал этот случай спекуляцией на человеческом горе.

Привлекает внимание и тот факт, что Ярослав Гришин является одним из депутатов, которые выплатили одну из крупнейших единовременных сумм материальной помощи. При этом, именно функционеров его юридической компании "Гришин и партнеры" обвиняют в организации выплат за счет депутатских фондов. Их причастность подтверждает также и Артур Гатунок, который отметил, что Гришин предлагал ему объединить фонды и осуществлять выплаты от его имени без его ведома, но им такое предложение было отклонено.

Бывшие работники совета отмечают, что злоупотребление местными депутатами своими полномочиями были и есть сейчас, а схема по разворовыванию средств является масштабной и длительной. В частности, бывший бухгалтер Фонда поддержки граждан, нуждающихся в неотложной помощи Алла Смола отметила, что факты разворовывания депутатами Запорожского городского и Запорожской областной советов многочисленны.

Сейчас политической партией "Братство" были поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.

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