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17 сентября 2020, четверг, 18:38 656
Налоги 2020-09-17T18:52:36+03:00
Українські Новини
Таможня объявила войну "контрабандной гидре", – Резник

Таможня объявила войну "контрабандной гидре", – Резник

Павел Твердохлиб
Контрабанда, Игорь Резник, Гостаможслужба, Орест Фирманюк
Игорь Резник. Фото: Facebook
Игорь Резник. Фото: Facebook

Директор департамента противодействия таможенным нарушениям и контрабанде Государственной таможенной службы Игорь Резник заявил, что украинская таможня объявила войну "контрабандной гидре" – одному из самых известных контрабандистов страны Оресту Фирманюку.

Об этом Резник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, фирмы, связанные с Фирманюком, задействованы в многочисленных схемах по нарушению таможенного законодательства.

"Каждый таможенник страны знает это имя, каждый субъект ВЭД знает о т.н. "модных брокерах", которые помогают "экономить" на налогах. Многие пытались с ним бороться. Но до сих пор справиться с Фирманюком не удалось никому", - написал Резник.

По его словам, чтобы заставить таможенников не замечать его контрабандную деятельность и закрывать глаза на многомиллионные убытки для бюджета, Фирманюк прибегает к атакам в средствах массовой информации. Он использует заказные публикации, фейки из Telegram-каналов, "грязные" статьи, которые затем направляются "нужным" людям в руководстве государства, чтобы в конце концов таможенник, который будет сопротивляться, потерял должность.

В свою очередь Резник заявил, что "с ним такое не пройдет, и он намерен раз и навсегда отрубить гидре голову". По словам директора департамент по борьбе с контрабандой, в настоящее время Фирманюк готовит заказную акцию протеста, на которую собирает экспедиторов. А связанные с ним проплаченные журналисты готовят публикацию поддельных документов, чтобы обвинить инспекторов таможни в содействии контрабанде.

"Но руководство страны и лично Президент Владимир Зеленский определили борьбу с контрабандой одним из главных приоритетов. Уверен, в Офисе Президента, Верховной Раде, правоохранительных органах прекрасно понимают, что грязь в СМИ, заказные митинги и фейки – это совсем небольшая плата, которую так или иначе придется заплатить, если мы действительно хотим избавиться от контрабанды, как системного явления", - подчеркнул Резник. И призвал не реагировать на фейки, а доверять только проверенным источникам информации.

Помимо этого Резник обнародовал данные об очередном задержании груза, который с нарушением таможенных правил пыталась провезти фирма, за которой стоит Фирманюк.

В частности, согласно декларации, общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Макотрейдинг" ввозило контейнер со спортивными штанами и рубашками. Однако сотрудники координационно-мониторинговой таможни установили, что вместо рубашек в контейнере находились более 2,5 тыс. курток, которые имеют намного большую таможенную стоимость. Более того, среди спортивных штанов найдены вероятно контрафактные товары торговой марки FILA в количестве более 2 000 пар.

"Это была очередная попытка подмены товара и попытка перемещения на таможенную границу Украины контрафакта компанией, за которой стоит Фирманюк. В дальнейшем каждый факт контрабанды фирмами, связанными с Фирманюком, будет обнародован", - написал Резник.

Напомним, в августе 2019 года бывший председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов назвал Ореста Фирманюка одним из главных контрабандистов Украины.

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