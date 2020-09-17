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17 сентября 2020, четверг, 15:53 2663
Общество 2020-09-17T16:30:02+03:00
Українські Новини
Киевляне начали получать наборы от коронавируса, – Кличко

Киевляне начали получать наборы от коронавируса, – Кличко

Павел Твердохлиб
Виталий Кличко, Коронавирус, мэр Киева, Covid-19, СИЗ
Кличко посетил пожилую женщину и передал ей набор СИЗ. Фото: kiev.klichko.org
Кличко посетил пожилую женщину и передал ей набор СИЗ. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко посетил пожилую женщину, проживающую в Шевченковском районе столицы, и передал ей набор средств индивидуальной защиты (СИЗ), которыми городские власти обеспечивает социально незащищенных киевлян.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Сегодня посетил Светлану Андреевну, чтобы передать ей один из 60 тыс. наборов со средствами индивидуальной защиты и памяткой о том, как себя обезопасить от заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.

Напомним, более 60 тыс. социально незащищенных киевлян разных категорий стали получать наборы со средствами индивидуальной защиты - в частности, с масками и антисептиками.

"Город продолжает помогать социально незащищенным киевлянам, особенно - во время пандемии. К сожалению, количество больных COVID-19 в столице увеличивается. Я благодарен нашим медикам, городским службам, волонтерам и всем неравнодушным киевлянам, с кем мы, единой командой, боремся с распространением коронавируса в столице. Мы все должны быть осторожными, соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких", - отметил мэр столицы.

Он подчеркнул, что социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание и помогает, как может. - Выплачивает пособие, предоставляет продуктовые наборы и другую помощь.

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