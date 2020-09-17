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17 сентября 2020, четверг, 13:21 496
Общество 2020-09-17T13:45:02+03:00
Українські Новини
Партия "За майбутнє" вошла в ТОП-5 по всей стране, – опрос "Рейтинг"

Партия "За майбутнє" вошла в ТОП-5 по всей стране, – опрос "Рейтинг"

Павел Твердохлиб
Игорь Палица, Рейтинг доверия, Местные выборы-2020, ЗА Майбутнє, Соцгруппа
Игорь Палица. Фото: zamajbutne.com.ua
Игорь Палица. Фото: zamajbutne.com.ua

Политическая партия "За майбутнє", созданная всего несколько месяцев назад, уже вошла в пятерку наиболее поддерживаемых партий в регионах Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного с 12 по 15 сентября.

Так, агрегированный рейтинг партии на местных выборах составил 5,8% среди тех, кто определился и будет голосовать.

Как утверждается в исследовании, этот рейтинг "является суммой всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области".

Кроме этого, партия "За майбутнє" вошла в первую пятерку по балансу "надежда/разочарование". 59% респондентов ответили, что с партией они связывают именно надежду.

Политическая партия "За майбутнє" была создана в конце мая. Лидером политсилы является действующий народный депутат Игорь Палица.

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