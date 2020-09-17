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17 сентября 2020, четверг, 12:11 631 Инфографика
Выборы 2020-09-17T12:11:01+03:00
Українські Новини
ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвита"

ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвита"

Павел Твердохлиб
Выборы, Интернет, ЦИК, Программа, Центральная избирательная комиссия
"ЦИК: Просвита", курс "Просто о выборах". Фото: ЦИК Украины

21 сентября ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвита", курс "Просто о выборах". Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шутливой форме. Указанный проект разработан для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов. В общем каждый желающий сможет лично початиться на тему выборов с Платоном, Черчиллем, Княгиней Ольгой и другими важными персонами.

"ЦИК: просвита" - на сегодня это единственный образовательный портал о выборах простым языком. Над проектом работали более 30 специалистов. Совет Европы отвечал за менеджмент проекта. Студия онлайн-образования EdEra и креативная лабаратория Platforma разрабатывали концепцию и онлайн-курсы. EdEra, в частности - учебную платформу и сайт. Креативное агентство BigBangers создавало визуальную часть проекта. Учебные материалы готовила команда экспертов.

На портале каждый сможет бесплатно ознакомиться и углубить знания о выборах и демократии, о принципах выборов и их организации, об избирательных системах и других важных темах в простой манере. Никаких цитирований законов и скучных определений здесь нет.

Также портал имеет стильное визуальное оформление, ведь на страницах проекта оживают иллюстрации к книге "Слово о полку Игореве".

"ЦИК: просвита" разработан по запросу ЦИК при поддержке проекту Совета Европы "Поддержка прозрачности, инклюзивности и честности избирательной практики в Украине".

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