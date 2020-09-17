Власть готовит фальсификации на местных выборах, - ОПЗЖ

"Власть готовит почву для фальсификации местных выборов." Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За життя", размещенном на официальном портале политической силы.

"Члены Зе-команды уже начали готовить общественное мнение к тому, что результаты выборов будет тяжело установить. Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что процесс подсчета голосов на местных выборах будет крайне сложным. Но власть молчит о том, что это ее вина. Своим издевательством над Избирательным кодексом она открыла путь для фальсификаций. А теперь рассказывает сказки о трудностях демократии.

Манипуляции уже идут полным ходом. Вопиющий пример: в посёлках Юрьевка и Мангуш Донецкой области более 1500 представителей парамилитарных формирований сменили избирательный адрес для участия в выборах в Мангушской ОТГ. Власть и партия войны при помощи своих "политических туристов" надеются навязать людям своих ставленников.

Если подобные избирательные "гастроли" не получатся - может быть запущен сценарий срыва выборов из-за невозможности установить их результаты. Чиновники уже отобрали право голоса у сотен тысяч украинских граждан из 18 донбасских ОТГ. Но еще больше украинцев по вине Зе-власти могут быть обмануты после голосования.

Оппозиционная платформа - за життя требует от власти отказаться от манипуляций результатами голосования. За попытки сфальсифицировать и исказить результаты народного волеизъявления придется отвечать по закону!

Украинский народ не хочет слушать лицемерные сказки чиновников о сложностях и "коллизиях" избирательного процесса. Прозрачные, честные и демократические выборы - это требование Конституции. Это требование людей!", - отмечается в заявлении партии ОПЗЖ.

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