Правительство планирует на 2021 год прожиточный минимум намного меньше реального, - Левочкин

В проекте госбюджета-2021 отсутствует самая важная составляющая - борьба с бедностью. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, комментируя законопроект, внесенный правительством в парламент, информирует официальный портал политика.

"Устанавливаемый в бюджете 2021 года прожиточный минимум по-прежнему будет вдвое ниже фактического прожминимума, рассчитываемого Минсоцполитики на основе потребительской корзины и инфляции. Это означает, что миллионы наименее обеспеченных граждан не будут иметь средств даже на самое необходимое", - заявил политик.

Он сообщил, что прожиточный минимум с 1 января 2021 года устанавливается на уровне 2 189 гривен, а на конец года 2 393 гривен, тогда как уже нынешним летом его фактический размер составлял 3 895 гривен. А в 2021-м, исходя из прогнозной инфляции, на начало года он будет составлять более 4 тысяч гривен, и 4,3 тысячи гривен - на конец года.

"Уже седьмой год подряд власть сохраняет двукратный разрыв между фактическим прожиточным минимумом и показателем в бюджете, на основании которого производится большинство социальных выплат. А значит, уровень абсолютной бедности не меняется, и Украина останется одной из самых нищих стран Европы. В зоне наибольшего риска остаются пенсионеры, получающие минимальную пенсию, а также семьи с детьми", - объяснил народный депутат.

"Оппозиционная платформа - За життя неоднократно заявляла, что продолжение социально-экономического курса предыдущей власти ведет Украину к катастрофе. Мы требуем увеличить размер прожиточного в бюджете-2021 минимума до фактической цифры", - резюмировал Сергей Левочкин.

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